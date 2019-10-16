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Devlet Bahçeli'den "sakal" sorularına esprili yanıt

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
BAHÇELİ'DEN SAKAL YORUMLARINA ESPRİLİ YANIT!

Tedavisinin tamamlanmasından sonra pazartesi günü mesaiye başlayan lideri 'nin bırakması dikkat çekmişti. Bahçeli, konuya ilişkin "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.

lideri , geçtiğimiz pazartesi günü, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle kısa bir süre tedavi ve peşine istirahat sürecinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başlamıştı. Bahçeli'nin ilk defa bıraktığı gözlenmiş kamuoyunda farklı farklı yorumlara neden olmuştu.

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BAHÇELİ'DEN YANIT

Bahçeli'nin sakalıyla alakalı yorumlara cevabı esprili oldu. Bahçeli, konuya ilişkin "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.

Habertürk'ün haberine göre; MHP lideri Bahçeli, tedavisinin ardından Genel Merkez'de 3 saat kalarak çalışmalarını sürdürdü. Bahçeli başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve yakın ekibiyle sohbet etti. Bahçeli'nin kurmayları, sağlığının ve neşesinin yerinde olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Kulislere yansıyan bilgilere göre, Bahçeli Bayburt ve gezisi sırasında şifayı kaptığını söyledi. Soğuk algınlığı geçiren Bahçeli, tedavi gördüğü süreçte sağlığı hakkında sosyal medyada yazılanları yakından takip ettiğini gösteren espriler de yaptı.

"BİR HAFTA DA SAKALIMI KONUŞSUNLAR''

Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen milletvekilleriyle birlikte poz veren Bahçeli, sakal bırakmasıyla ilgili, "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.

"SAKALDA HİKMET VARMIŞ BEN DE BIRAKTIM''

Bahçeli, Başkanlık Divanı'ndaki tek sakallı yönetici olan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile fotoğraf çektirirken de "Sakalda hikmet varmış, ben de bıraktım" diye espri yaptı.

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