Devlet Bahçeli'den "sakal" sorularına esprili yanıt
Tedavisinin tamamlanmasından sonra pazartesi günü mesaiye başlayan MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sakal bırakması dikkat çekmişti. Bahçeli, konuya ilişkin "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, geçtiğimiz pazartesi günü, üst solunum yolu rahatsızlığı nedeniyle kısa bir süre tedavi ve peşine istirahat sürecinin ardından partisinin genel merkezine gelerek mesaisine başlamıştı. Bahçeli'nin ilk defa sakal bıraktığı gözlenmiş kamuoyunda farklı farklı yorumlara neden olmuştu.
BAHÇELİ'DEN YANIT
Bahçeli'nin sakalıyla alakalı yorumlara cevabı esprili oldu. Bahçeli, konuya ilişkin "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.
Habertürk'ün haberine göre; MHP lideri Bahçeli, tedavisinin ardından Genel Merkez'de 3 saat kalarak çalışmalarını sürdürdü. Bahçeli başkanlık divanı üyeleri, milletvekilleri ve yakın ekibiyle sohbet etti. Bahçeli'nin kurmayları, sağlığının ve neşesinin yerinde olduğunu vurguladı.
SOSYAL MEDYAYI YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Kulislere yansıyan bilgilere göre, Bahçeli Bayburt ve Erzincan gezisi sırasında şifayı kaptığını söyledi. Soğuk algınlığı geçiren Bahçeli, tedavi gördüğü süreçte sağlığı hakkında sosyal medyada yazılanları yakından takip ettiğini gösteren espriler de yaptı.
"BİR HAFTA DA SAKALIMI KONUŞSUNLAR''
Kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen milletvekilleriyle birlikte poz veren Bahçeli, sakal bırakmasıyla ilgili, "20 gün öldüğümü konuştular, bir hafta da sakalımı konuşsunlar" dedi.
"SAKALDA HİKMET VARMIŞ BEN DE BIRAKTIM''
Bahçeli, Başkanlık Divanı'ndaki tek sakallı yönetici olan Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım ile fotoğraf çektirirken de "Sakalda hikmet varmış, ben de bıraktım" diye espri yaptı.
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