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Bakan Hulusi Akar, Ben Wallace ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
BAKAN HULUSİ AKAR, BEN WALLACE İLE GÖRÜŞTÜ

Milli Savunma Bakanı , İngiltere Savunma Bakanı ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı , İngiliz mevkidaşı Wallace ile Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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