Bakan Hulusi Akar, Ben Wallace ile görüştü
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiliz mevkidaşı Wallace ile Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularının ele alındığı telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
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