THK Başkanlığı'na kayyum atandı
Son dakika haberi... Türk Hava Kurumu (THK) Başkanlığı'na Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik kayyum atandığı bildirildi.
THK'ye kayyum atanması talebiyle açılan davanın Ankara 9. Sulh Hukuk Mahkemesinde görülen duruşmasına, davacı THK Merkez Denetleme Kurulu üyelerinin avukatı Mustafa Köroğlu ile davalı THK başkanlığı avukatları Sabri Hafif ve Ahmet Sungur katıldı.
TALEP EDEN İSİM KONUŞTU
Kuruma temsil kayyumu atanmasını talep eden Köroğlu, "Türk Hava Kurumu yönetim kurulu üyelerinin birçoğu yönetimden ayrılmıştır. Yönetim tek başına idare edilmektedir. Bu da hukuksuzluklara neden olmaktadır. Kuruma son genel kurul yapısı ile olağanüstü ve seçim gündemli temsil kayyumu atanmasını talep ediyoruz." dedi.
Davalı avukatları da yönetim kurulu üyelerinin ayrılmış olması nedeniyle karşı dava olarak, Türk Hava Kurumuna yönetim kayyumu atanmasını talep ettiklerini bildirdi.
Davalı avukatları, asıl davanın reddedilip kendilerinin açtığı karşı davanın kabulüne karar verilmesini talep etti.
MAHKEME KAYYUM ATAMASINA HÜKMETTİ
Talepleri değerlendiren mahkeme, Merkez Denetleme Kurulunun açtığı davayı reddedip Türk Hava Kurumu Başkanlığına Cenap Aşçı, Adnan Zengin ve Abdullah Kaya'dan oluşan üç kişilik yönetim kayyumu atanmasına hükmetti.
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