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Köşeye sıkışan PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yeni umudu: Amerika, Türkiye'yi bölecek

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.10.2019 Güncelleme Tarihi: 16.10.2019
ABD’NİN SATTIĞI TECAVÜZCÜ TERÖRİSTTİN YENİ UMUDU

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı şekilde düzenlediği harekatlar sonrası sakladıkları deliklerden kafalarını çıkaramayan terör örgütü 'nın elebaşlarından , 'nin Amerika tarafından bölüneceğini söyledi. , terör örgütü tarafından kandırılan genç kızları yanına alarak istismar etmesiyle tanınıyor.

Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte 'nin kuzeyinde terör örgütü 'nin üst üste darbeler yemesi, Kandil'de de paniğe neden oldu.
Mehmetçik'in operasyonlarından korktuğu için mağaralarda saklanan elebaşı , harekatın durdurulması için Avrupa'ya çağrıda bulundu.

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AMERİKA, TÜRKİYE'Yİ BÖLECEKMİŞ

Saklandığı çalılıkların arasında konuşan , Amerika'nın 'da 'yi kullanmak için YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde yalnız bıraktığını söyledi. PKK elebaşı Duran Kalkan, Amerika'nın İran'dan sonra Türkiye'yi böleceğini dile getirdi ve "Türkler bilsin ki; Türkiye'yi Sevr'den daha beter yapacaklar" dedi.

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KANDİL'DE TACİZ VE TECAVÜZ VAR

Terörist Kalkan, terör örgütü tarafından kandırılan genç kızları yanına alarak istismar ediyor. PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, Kandil'de taciz ve tecavüzün fazlasıyla yaygın olduğunu anlatıyor.

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