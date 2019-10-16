Köşeye sıkışan PKK elebaşı Duran Kalkan'ın yeni umudu: Amerika, Türkiye'yi bölecek
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başarılı şekilde düzenlediği harekatlar sonrası sakladıkları deliklerden kafalarını çıkaramayan terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan, Türkiye'nin Amerika tarafından bölüneceğini söyledi. Terörist Kalkan, terör örgütü tarafından kandırılan genç kızları yanına alarak istismar etmesiyle tanınıyor.
Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG'nin üst üste darbeler yemesi, Kandil'de de paniğe neden oldu.
Mehmetçik'in operasyonlarından korktuğu için mağaralarda saklanan PKK elebaşı Duran Kalkan, harekatın durdurulması için Avrupa'ya çağrıda bulundu.
AMERİKA, TÜRKİYE'Yİ BÖLECEKMİŞ
Saklandığı çalılıkların arasında konuşan terörist Kalkan, Amerika'nın İran'da Türkiye'yi kullanmak için YPG'yi Suriye'nin kuzeyinde yalnız bıraktığını söyledi. PKK elebaşı Duran Kalkan, Amerika'nın İran'dan sonra Türkiye'yi böleceğini dile getirdi ve "Türkler bilsin ki; Türkiye'yi Sevr'den daha beter yapacaklar" dedi.
KANDİL'DE TACİZ VE TECAVÜZ VAR
Terörist Kalkan, terör örgütü tarafından kandırılan genç kızları yanına alarak istismar ediyor. PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan teröristler, Kandil'de taciz ve tecavüzün fazlasıyla yaygın olduğunu anlatıyor.
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