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Diyarbakır'da HDP-PKK'ya büyük tepki: Çocuğumu okula gönderdim, onlar dağa kaçırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019
DİYARBAKIR'DA ACILI BABANIN FERYADI YÜREKLERİ BURKTU!

annelerinin dağa kaçırılan çocukları için binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine, 'dan gelen bir baba da katıldı. Acılı baba "Okula gittim yoktu. Emniyete gidip bildirdim. Bana kızımın dağa kaçırıldığı belirtildi. Çocuğumu kaçıran kişi emniyet ekiplerince yakalandı, şu an cezaevinde. Çocuğum HDP tarafından götürülmüş. Bunu hep HDP yapıyor. Çocuğumu okula gönderdim, onlar kaçırdı. Benim evimi yıktılar." diye konuştu.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan annelerinin 3 Eylül'de HDP binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

YASİN KAYA DA EVLADINA KAVUŞMA ÜMİDİYLE OTURMA EYLEMİNE KATILDI
'dan 4 yıl önce 17 yaşında dağa kaçırılan kızı Çiğdem için Diyarbakır'a gelen baba Yasin Kaya da evladına kavuşma ümidiyle oturma eylemine dahil oldu.

Kaya, yaptığı açıklamada, kızı Çiğdem Kaya'nın lise 2. sınıfta okurken dağa kaçırıldığını söyledi.

"OKULA GİTTİM YOKTU"
Kaya, bu durum karşısında büyük acı yaşadıklarını dile getirerek, "Okula gittim yoktu. Emniyete gidip bildirdim. Bana kızımın dağa kaçırıldığı belirtildi. Çocuğumu kaçıran kişi emniyet ekiplerince yakalandı, şu an cezaevinde. Çocuğum HDP tarafından götürülmüş. Bunu hep HDP yapıyor. Çocuğumu okula gönderdim, onlar kaçırdı. Benim evimi yıktılar." diye konuştu.

"KIZIM MASUMDU. NASIL KAÇIRDINIZ VİCDANSIZLAR?
Çocuğuna kavuşmak istediğini aktaran Kaya, "Kızım masumdu. Nasıl kaçırdınız vicdansızlar? Kızım beni duyuyorsan kaç gel. Ailene gel. 'dan kaç devlete sığın. Kapım sana açık." ifadelerini kullandı.

Açıklama yaptığı sırada baygınlık geçiren Kaya'ya 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

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