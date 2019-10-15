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Adalet Bakanlığı e-Apostil’i geliştiriyor

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
ADALET BAKANLIĞI E-APOSTİL’İ GELİŞTİRİYOR

tarafından geliştirilen e-Apostil hayata geçiriliyor. İlk etapta adli sicil kaydı ve mahkeme kararlarına ilişkin belgeler e-Apostil tasdikli olarak alınabilecek.

vatandaşların hayatını kolaylaştıran bir uygulama daha hayata geçiriyor. Bakanlık tarafından geliştirilen e-Apostil sisteminin başlamasıyla beraber ilk etapta adli sicil kaydı ve mahkeme kararlarına ilişkin belgeler e-Apostil tasdikli olarak alınabilecek.

Adalet Bakanlığı, resmi bir belgenin gerçekliğinin tasdik edilerek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan apostil işlemlerinin hızlanması için önemli bir düzenleme daha yapıyor. Apostil işlemlerinin e-devlet üzerinden dijital olarak yapılmasına imkan veren düzenleme ile beraber ilk olarak Adalet Bakanlığının yaptığı çalışmalar sonucunda adli sicil kaydı ve mahkeme kararlarına ilişkin belgeler e-Apostil tasdikli olarak alınabilecek. Sitem için www.eapostil.gov.tr sitesine e-devlet üzerinden giriş yapan vatandaşların başvuruları kısa sürede şerhli hale geliyor.

E-APOSTİL DAHA GÜVENLİ
Bilindiği gibi yurt dışında yaşayan vatandaşlar, adli sicil ve mahkeme kararlarının yaşadıkları ülkelerde kabul edilmesi için 'ye gelip adalet komisyon başkanlıklarına fiziki başvuru yapmak zorundaydı. E- Apostil'in hayata geçmesiyle beraber, vatandaşlar yurt dışından gelmeden e-devlet üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak belgelerini şerhli alabilecek. Sistemle birlikte talep eden kişiler e-Apostilli belgenin doğruluğunu çevrimiçi olarak teyit edebilecek. Bu da apostillerin düzenlenmesi, kayıt altına alınması ve doğrulanması için daha güvenli bir ortam sunuyor. Bu sayede apostil uygulanmış belgelere ulaşmak için harcanan zaman, iş gücü ve maddi kayıplar engellenmiş olacak. E- Apostil, hâlihazırda kağıt ortamı için geçerli standartları önemli oranda aşan bir güvenlik düzeyi de vererek, apostil sahteciliği ve suistimal ile mücadele konusunda daha güvenli bir sistem sağlıyor.

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