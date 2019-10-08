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Diyarbakır HDP İl Binası önündeki evlat nöbetinde aile sayısı 54’e yükseldi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
PKK'NIN KAÇIRDIĞI OĞLU İLE SON GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddiası ile Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan aile sayısı 36'ncı günde 54’e yükseldi. 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu için gelen anne da katıldı. Yaklaşık 1,5 yıl önce oğlunun kendisini telefonla aradığını anlatan Ceylan, "Oğlum ''deyim fakat nerede olduğumu söyleyemem.' dedi. Konuşurken yanında başkaları da vardı." ifadelerini kullandı.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından 'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin partinin il binası önünde sürdürdüğü oturma eylemine bir anne daha dahil oldu.

Diyarbakır annelerinin, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde 3 Eylül'de başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinden 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu için gelen anne da oturma eylemine katıldı.

Anne Ceylan, yaptığı açıklamada, oğlunun hafızlık eğitimi görürken kaçırıldığını, o günden sonra adeta hayatlarının karardığını söyledi.

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"OĞLUM SURİYE'DEYİM DEDİ"

Yaklaşık 1,5 yıl önce oğlunun kendisini telefonla aradığını anlatan Ceylan, "Oğlum ''deyim fakat nerede olduğumu söyleyemem.' dedi. Konuşurken yanında başkaları da vardı." ifadelerini kullandı.

Tek isteğinin oğluna kavuşmak olduğunu belirten Ceylan, şunları kaydetti:

"Partinin önüne ilk defa geldim. HDP oğlumuzu bıraksın. Oğlumuzu, çocuklarımızı sahiplenmesinler. Çocuklarımız onların değil ki sahiplenmişler. Bunlar oğlumuzu esir gibi kullanıyor. Oğlumuz onların kölesi değil ki. Çocuklarımızı bıraksınlar, kendi çocuklarını götürsünler bu kadar seviyorlarsa. Oğlum bizi izliyor, duyuyorsa kapımız ona açık. O bizim her şeyimiz. Gecemiz, gündüzümüz belli değil. Allah ciğerimi yakanların ciğerini yaksın."

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemde gerginlik HDP DİYARBAKIR İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDEKİ EYLEMDE GERGİNLİK
'Diyarbakır anneleri'nden CHP'ye sert tepki: Bizleri görmezden gelenler bu vahşetin ortağıdır 'DİYARBAKIR ANNELERİ'NDEN CHP'YE SERT TEPKİ: BİZLERİ GÖRMEZDEN GELENLER BU VAHŞETİN ORTAĞIDIR

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