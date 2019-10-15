Türkiye Adalet Akademisi ve Vakıflar Genel Müdürlüğüne personel alınacak
Türkiye Adalet Akademisine 40 koruma güvenlik görevlisi, Vakıflar Genel Müdürlüğüne ise 5 müfettiş yardımcısı alınacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Türkiye Adalet Akademisine 2018 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) B Grubu puanları esas alınarak sözlü sınav başarı sıralaması doğrultusunda 40 koruma güvenlik görevlisi alımı gerçekleştirilecek.
Başvuracak adayların lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için de KPSSP94 puan türünden 70 ve üzeri puan almaları gerekiyor.
Koruma güvenlik görevlisi kadrosuna başvuracakların en az lise veya dengi okul mezunu olmaları, son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına (silahlı ibareli) sahip bulunmaları isteniyor.
Başvurular 15 Ekim'de başlayıp 30 Ekim günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilat Şube Müdürlüğüne şahsen veya son başvuru tarihine kadar ulaşacak şekilde posta ile yapılabilecek.
Sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sözlü sınav yeri ve tarihi, Adalet Bakanlığının internet sitesinden ilan edilecek.
- Vakıflar Genel Müdürlüğüne 5 müfettiş yardımcısı alınacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü de Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının merkez (Ankara) ve İstanbul Çalışma Grubunda görevlendirilmek üzere 5 müfettiş yardımcısı alacak.
Başvuruda bulunacak adayların üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren Hukuk, Siyasal Bilgiler, İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından kabul edilmiş yurt içi ve yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmaları, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekiyor.
Ayrıca adayların KPSSP 39-40-42 puan türlerinin birinden 80 ve daha yukarı puan almaları isteniyor.
Adaylar 1 Kasım günü mesai bitimine kadar Rehberlik ve Teftiş Başkanlığına doğrudan veya posta ile müracaat edebilecekler.
Başvuruda bulunacak adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki bölümden oluşan ve her iki bölümü de Ankara'da yapılacak olan sınavlara katılacak.
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