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HDP'li 2 vekil terör yandaşlarıyla birlikte polise saldırdı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
HDP'Lİ 2 VEKİL TERÖR YANDAŞLARIYLA POLİSE SALDIRDI

Türkiye'nin teröristlere yönelik yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermek için toplanan grup, polislere saldırdı. HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası içinde bulunan terör yandaşları, polislere tahta, sıcak ve elektrikli ısıtıcı fırlattı.

PKK yandaşları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'na tepki göstermek için HDP Diyarbakır İl Başkanlığ�� önünde toplantı. Emniyet güçleri YPG/PKK'ya yönelik yürütülen operasyona tepki göstermek isteyen gruba izin vermedi, terör yandaşları polislere saldırdı.

HDP'li iki vekil Diyarbakır'da terör yandaşlarıyla birlikte polise saldırdı |Video HDP'Lİ İKİ VEKİL DİYARBAKIR'DA TERÖR YANDAŞLARIYLA BİRLİKTE POLİSE SALDIRDI |VİDEO

BİNADA NE VARSA POLİSE ATTILAR

Emniyet güçlerinin HDP binası önüne set çekmesiyle terör yandaşları saldırıya geçti.

Bir süre sonra pencere önüne gelen HDP'li milletvekilleri Remziye Tosun ve Dersim Dağ'ın da aralarında olduğu grup, polise ellerine geçeni atmaya başladı. HDP'liler, aşağıda güvenlik önlemi alan polislere sıcak su ile cam bardak, tahta, patates ve soğan fırlattı.

HDP'lilerin saldırısı sırasında polisler, kalkanlarıyla korunmaya çalışırken, parti binası önünde oturma eylemi yapan aileler de güvenli bölgeye alındı.

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orhan dengiz orhan dengiz

Icimizdeki bu igrenc yahudinin kopekleri artik temizlenmelidir..

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evet0
hayır0
cevapla 14.10.2019 16:55
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