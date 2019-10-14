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Başkan Erdoğan'dan yabancı basının manipülasyon çabalarına tepki: Bizi yıldıramazlar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
İŞTE ERDOĞAN'IN O İDDİALARA VERDİĞİ CEVAP!

Başkan , yabancı basının 'na karşı yürüttüğü manipülasyon çabalarına karşı sert çıktı ve "Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. 600'ün üzerinde atılmış olduğu bizim topraklara bunların kör olması anlaşılır gibi değil." ifadelerini kullandı.

Başkan , ziyareti öncesi 'da 'nda hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan, yabancı basının Barış Pınarı Harekatı'na karşı yürüttüğü manipülasyon çabalarına karşı sert çıktı ve "Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. Bizi yıldıramazlar." dedi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'nın açıklamaları:

"YİNE AYNI TAKTİK"

"Her zaman bunların taktiği budur. Şu anda da yine aynı taktiği uyguluyorlar. 600'ün üzerinde atılmış olduğu bizim topraklara bunların kör olması anlaşılır gibi değil.

"HALKIMIZ GERÇEĞİ GÖRÜYOR"

Gerçekleri karartmak mümkün değil. Şu anda ortada şehitlerimiz var. Bu havan topları neticesinde yaralı olanlar evlerini boşaltanlar var. Bunlar istediği kadar hedef saptırsınlar bu gerçekleri halkımız görüyor.

"BİZİ YILDIRAMAZLAR"

Onlar kendi maharetlerini sergileyecekler, sahtekarlıklarını yapacaklar, biz ise doğruyu anlatmaya gayret edeceğiz. Bunlar bizi yıldırmasın."

Son dakika! Başkan Erdoğan: Münbiç boşaltıldığında gerçek sahipleri girecek SON DAKİKA! BAŞKAN ERDOĞAN: MÜNBİÇ BOŞALTILDIĞINDA GERÇEK SAHİPLERİ GİRECEK

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