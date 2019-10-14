14 Ekim 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.10.2019 Güncelleme Tarihi: 14.10.2019
MÜMBİÇ'İN BATISINDAKİ İKİ KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ

Son dakika haberi: kapsamında 'in batısındaki Yalışlı ve el-Azuri köyleri terör örgütü unsurlarından temizlendi. Kahraman Mehmetçik ve 'nun ilerleyişi devam ediyor...

(TSK) ve Suriye Milli Ordusunun (SMO), Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridoruna yönelik başlattığı 6. gününde başarı ile devam ediyor. Bu kapsamda SMO birlikleri, 'in batısında bulunan Yalışlı ve el-Azuri köylerini teröristlerden temizledi. Bölgede terör örgütü PKK/PYD'ye ait bir tank da ele geçirildi.

Son dakika: Münbiç'in batısındaki iki köy teröristlerden temizlendi SON DAKİKA: MÜNBİÇ'İN BATISINDAKİ İKİ KÖY TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ


MÜNBİÇ İKİ KOLDAN KUŞATILDI

Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte Barış Pınarı Harekatı'nda yer alan , adım adım Münbiç'e giriyor. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre Münbiç iki koldan kuşatıldı...

Son dakika: Suriye Milli Ordusu Münbiç'e ilerliyor SON DAKİKA: SURİYE MİLLİ ORDUSU MÜNBİÇ'E İLERLİYOR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN