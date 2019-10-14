Barış Pınarı Harekatı gazisi: "Teröristler çok korktular, kaçıyorlar"
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki operasyon sırasında gazi olan Piyade Uzman Çavuş Yasin Koyuncu, "Arkadan keskin nişancı vurdu. Benim intikamımı aldılar. Ben hastaneye gittikten sonra tanklarla, F-16'lar ile orayı yerle bir ettiler. Sağlık durumum iyi olsun yine gideceğim" dedi.
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve beraberindekilerle Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda yaralanan 23 yaşındaki Uzman Çavuş Yasin Koyuncu'yu ziyaret etti.
Koyuncu'nun merkeze bağlı Hacılar beldesindeki babaevine giden Sezer, Saygılı ve beraberindeki bazı il protokolü üyeleri, 12 Ekim'de Rasulayn'da keskin nişancının ateş etmesi sonucu yaralanan Uzman Çavuş Koyuncu ile babası Ertuğrul Koyuncu'ya geçmiş olsun dileğinde bulundu.
Sezer, Kırıkkale'nin 238 şehidi ve gazilerinin olduğunu ifade ederek, gurur duyduklarını söyledi.
Fiili olarak askerlerin yanında teröristlerle mücadele etmeseler de her evde askerlere dua edildiğini aktaran Sezer, şöyle konuştu:
"Oradaki askerlerimize, güvenlik güçlerimize dua ediyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Ülke olarak gönlümüz, yüreğimiz, dualarımız ve her şeyimiz sizlerle beraber. İnşallah kısa sürede terörist gruplar bertaraf edilerek bölgede huzur ve sükun hakim olur. Biz girdiğimiz yere sürekli barış, huzur götürüyoruz. Buradaki Suriyeli kardeşlerimizin de gideceği bir yeri olur. Amacımız o. Biz askerimizle, Mehmetçik'imizle her zaman gurur duyuyoruz. Bir kere Mehmetçik demek, merhamet demek. Gittiği yerlere huzur ve merhamet götürür. Hiçbir yere farklı amaçla gitmeyiz. Allah sizlerden razı olsun."
"SİLAH ARKADAŞLARIM İNTİKAMIMI ALDI"
Uzman Çavuş Koyuncu da şunları kaydetti:
"Teröristler şu anda kaçmaya başladılar. Yakaladığımız ya da bize teslim olan terörist sayısı çok. Çok korkuyorlar ve kaçıyorlar. Başaramayacaklar ve hiçbir zaman bunu yapamayacaklar. Gerçekten Türk askerindeki cesaret, dünyada kimsede yok.
Arkadan taciz ateşi yedik, çapraz ateşe düştük. Arkadan keskin nişancı vurdu. Kurşun içinde kaldı ama aldılar. Beni yaralayan keskin nişancı kadındı. Silah arkadaşlarım intikamımı aldı. Komutanlarımızdan, silah arkadaşlarımdan Allah razı olsun. Ben hastaneye gittikten sonra tanklarla, F-16'larla oraları yerle bir ettiler. Onun için içim çok rahat. Sağlık durumum iyi olsun hemen dönmeyi istiyorum."
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