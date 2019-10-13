Yıllar sonra ailesine kavuşan SMO askeri, gözyaşlarını tutamadı
Giriş Tarihi: 13.10.2019
Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, Tel Abyad ilçe merkezini, YPG/PKK'lı teröristlerden tamamen temizledi. 2015'de ABD'nin desteğiyle YPG/PKK'lılar tarafından işgal edilen Tel Abyad'da halk, teröristlerin esaretinden kurtuldu. Suriye Milli Ordusu, yıllar sonra esir hayatı yaşayan aileleriyle bir araya geldi. Suriye Milli Ordusu'na bağlı bir askerin yıllar sonra ailesiyle kavuşma anı duygu dolu anlara sahne oldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin 9 Ekim'de Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı, başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, Tel Abdyad'ı YPG/PKK'lı teröristlerden tamamen arındırarak, kontrol altına alındı.
Suriye Milli Ordusu mensubu bir asker, terör örgütünden geri alınan Tel Abyad'daki ailesine yıllar sonra kavuştu. Askerin ailesine sarıldığı sıralarda duydu dolu anlar yaşandı.
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