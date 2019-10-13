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Yıllar sonra ailesine kavuşan SMO askeri, gözyaşlarını tutamadı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019
SMO ASKERİNİN MUTLULUK GÖZYAŞLARI

, Fırat'ın doğusunda gerçekleştirdiği başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, ilçe merkezini, /'lı teröristlerden tamamen temizledi. 2015'de ABD'nin desteğiyle YPG/PKK'lılar tarafından işgal edilen Tel Abyad'da halk, teröristlerin esaretinden kurtuldu. , yıllar sonra esir hayatı yaşayan aileleriyle bir araya geldi. Suriye Milli Ordusu'na bağlı bir askerin yıllar sonra ailesiyle kavuşma anı duygu dolu anlara sahne oldu.

9 Ekim'de Fırat'ın doğusuna gerçekleştirdiği , başarıyla devam ediyor. Mehmetçik, Tel Abdyad'ı /'lı teröristlerden tamamen arındırarak, kontrol altına alındı.

mensubu bir asker, terör örgütünden geri alınan 'daki ailesine yıllar sonra kavuştu. Askerin ailesine sarıldığı sıralarda duydu dolu anlar yaşandı.

Yıllar sonra ailesine kavuşan SMO askeri, gözyaşlarını tutamadı YILLAR SONRA AİLESİNE KAVUŞAN SMO ASKERİ, GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da SMO askeri esir hayatı yaşayan ailesi ile kavuştu |Video TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN TEL ABYAD'DA SMO ASKERİ ESİR HAYATI YAŞAYAN AİLESİ İLE KAVUŞTU |VİDEO

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