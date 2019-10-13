Başkan Erdoğan'dan 'DEAŞ'lı tutuklular kaçtı' yalanına cevap
DAEŞ'li tutukluların kaçtığı iddialarına cevap veren Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bu bir dezenformasyondur. Bunu yapmak suretiyle şu anda Amerika'yı, Batı'yı tahrik etmek istiyor." dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde 2,5 saat süren bir toplantıda gazete, televizyon ve ajansların genel yayın yönetmenleriyle bir araya geldi.
YALAN HABERLERE CEVAP VERDİ!
Fransa'da yapılan açıklamalara da değinen Başkan Erdoğan, ""Sürekli DEAŞ'lıların cezaevinden kaçtığını dezenformasyon olarak yayıyorlar. Amerika ve batıyı tahrik etmek istiyorlar. Konuştuğum liderler bana sürekli bunu soruyor. Bir de Fransa var. Çok garip açıklamalar yapıyor. Bu konuda çok tecrübesizler. Ruanda'nın hesabını kim verecek? Önce onu söylesinler. Biz 7 binden fazla DEAŞ'lı savaşçıyı gözaltına aldık. Geldikleri ülkelere geri gönderdik. 70 binden fazla kişinin ülkeye girişini yasakladık. Ve bütün bunlar Fırat Kalkanı bölgesi dışında yaptıklarımız." dedi.
"TRUMP İLE GÖRÜŞECEĞİM"
ABD ile sürecin nasıl yönetildiği sorusuna Başkan Erdoğan, "Bir akıl tutulması yok değil var. Ancak sabırla bu süreci götürmek zorundayız. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Kasımın 13'ünde Sayın Trump'la randevum var. Dışişleri, Savunma, Hazine bakanları gerekli muhataplarıyla görüşüyor. Trump ekonomik yaptırım ifadesini kullandı ama bunu sürecin nükteleri olarak görmek istiyorum." şeklinde cevap erdi.
"Ben Sayın Merkel'e de söyledim" diyen Erdoğan, "Ekonomik ve askeri yaptırımlardan söz ediliyor. Bunu izah eder misiniz" dedim. Eğer onlar bize silah vermezse, temin edebileceğimiz başka yerler de var. Dik duracağız. SİHA, İHA vermediler. Biz kendimiz yaptık. Kötü komşular bizi ev sahibi yaptı. F-35 olayını çok da önemsemiyoruz. 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yaptık. Gövdesini biz üretiyoruz. Böyle bir karar alıyorlar. Diğer ülkelere verilecek uçaklar da gecikecek." ifadelerini kullandı.
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