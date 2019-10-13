Barış Pınarı Harekatı'nın 5. gününde Tel Abyad'da kontrol sağlandı. Bölgeden gelen sıcak haberde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Tel Abyad'da kontrolü tamamen sağladığı ifade edildi. Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Tel Abyad ilçe merkezindeki AA muhabirlerinin bildirdiğine göre, TSK'nın başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında SMO askerleri, YPG/PKK'lı teröristlerle girilen şiddetli çatışmaların ardından ilçe merkezinin tamamında kontrolü eline geçirdi.

Postane binasına yuvalanan az sayıdaki teröristle çatışma devam ediyor.

SMO askerleri, ilçe merkezinde arama tarama faaliyetlerine başladı.

Tel Abyad, harekatta Rasulayn'ın ardından ele geçirilen ikinci ilçe merkezi oldu.

9 Ekim'de başlayan harekatta şu ana kadar toplam 2 ilçe merkezi, 1 belde ve 56 köy YPG/PKK'dan kurtarıldı.

YPG/PKK, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçesini haziran 2015'te ABD desteğiyle işgal etmişti.

Örgütün, nüfusun tamamına yakını Araplardan oluşan ilçenin batı kırsalında Türkmen köyleri de mevcut.

YPG/PKK'lılar buradaki Türkmen köylerini "bölgeyi terk etmeleri, aksi takdirde koalisyon uçaklarının hava saldırısı düzenleyeceği" tehdidiyle zorla boşaltmıştı.





TEL ABYAD'DAKİ GÜMRÜK KAPISINA SMO BAYRAĞI ÇEKİLDİ



Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin tamamının YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri tarafından ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayrağı çekildi.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Tel Abyad'ın ilçe merkezinde de kontrolün sağlanmasının ardından SMO askerleri, ilçenin Türkiye sınırındaki gümrük kapısına SMO bayraklarını göndere çekti. Bölgede yaşanan sevinç kameralara yansıdı.

Sınırın Türkiye tarafından ise bazı vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayıp, SMO askerlerinin sevincine karşılık verdi.