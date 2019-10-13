Son dakika: Tel Abyad'ın batısı kontrol altına alındı
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad ilçe merkezinin batısı YPG'den kurtarıldı.
Detaylar gelecek...
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