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Son dakika: Tel Abyad'ın batısı kontrol altına alındı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019 Güncelleme Tarihi: 13.10.2019
TEL ABYAD'IN BATISI KONTROL ALTINA ALINDI

Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'ndan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. Barış Pınarı Harekatı kapsamında ilçe merkezinin batısı YPG'den kurtarıldı.

Detaylar gelecek...

Tel Abyad kontrol altına alındı TEL ABYAD KONTROL ALTINA ALINDI

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