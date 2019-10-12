TSK, Tel Abyad’da halka Kürtçe ve Arapça bildiri dağıttı
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde Kürtçe ve Arapça bildiri dağıttı. Atılan bildirilerde sivil halka ateş altına alınan ve alınabilecek terör örgütlerinin mevzi ve merkezlerinden uzak durulması çağrısı yapıldı.
Türk silahlı Kuvvetleri'nin, terör yuvalarının temizlenmesi için Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nı tüm hızıyla devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, 415 YPG/PKK'lı terörist öldürülürken, 18 köy teröristlerden temizlendi..
Operasyonların başarısına gölge düşürmeye kalkanlara karşı da her türlü önlemi alan Türk Silahlı Kuvvetleri Kürtçe ve Arapça bildiri dağıratak halkı uyardı. Tel Abyad'ta havadan dağıtılan bildirilerde "Terör örgütü safında olanlar hemen teslim olun" çağrısı yapıldı.
Kürtçe bildirileri:
Arapça bildiri:
Havadan atılan bildirilerde şu ifadelere yer verildi:
Değerli Kürt ve Arap kardeşlerimiz;
"Yüzyıllardır bu bölgede dost ve kardeş gibi beraber bir yaşam sürüyoruz.
Ama PKK/KCK//PYD-YPG ve IŞİD terör örgütleri bize ve sizlere sonsuz zararlar verdi.
Öncelikli amacımız, güvenlik ve selametinizdir. Hayatınızı riske atıp sizlere sonsuz eziyet ve kötülük eden terör örgütleridir.
Amacımız, bölgeye barış, kardeşlik, huzur gelmesi ve çektiğiniz acıları sonlandırmaktır.
Boş vaatlerde bulunan teröristlerin oyunlarına gelmeyin.
Zorla silah altına alınıp örgüte katılanlar; silahlarınızı bırakın ve evinize dönün.
Teröristlerin mevzi ve örgüt merkezlerinden uzak durun.
Sizleri ve çocuklarınızı canlı kalkan olarak kullanmaya müsaade etmeyin.
Allah'ın izni ile bölgede barış, huzur ve bereket dolu bir geleceği beraber inşa edeceğiz.
kalan karakter 1000
Çok güzel bir bildiri hazırlanmış. Allah razı olsun. Zalimle e karşı mazlum korumak müslüman a farzdır.cevapla 12.10.2019 17:32
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