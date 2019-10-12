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TSK, Tel Abyad’da halka Kürtçe ve Arapça bildiri dağıttı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
TSK, BİLDİRİ DAĞITTI, HALKI UYARDI

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kapsamında Resulayn ve bölgelerinde Kürtçe ve Arapça bildiri dağıttı. Atılan bildirilerde sivil halka ateş altına alınan ve alınabilecek terör örgütlerinin mevzi ve merkezlerinden uzak durulması çağrısı yapıldı.

Türk silahlı Kuvvetleri'nin, terör yuvalarının temizlenmesi için Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı 'nı tüm hızıyla devam ediyor. Son alınan bilgilere göre, 415 /'lı terörist öldürülürken, 18 köy teröristlerden temizlendi..

Operasyonların başarısına gölge düşürmeye kalkanlara karşı da her türlü önlemi alan Türk Silahlı Kuvvetleri Kürtçe ve Arapça bildiri dağıratak halkı uyardı. 'ta havadan dağıtılan bildirilerde "Terör örgütü safında olanlar hemen teslim olun" çağrısı yapıldı.

Kürtçe bildirileri:

Arapça bildiri:

Havadan atılan bildirilerde şu ifadelere yer verildi:

Değerli Kürt ve Arap kardeşlerimiz;

"Yüzyıllardır bu bölgede dost ve kardeş gibi beraber bir yaşam sürüyoruz.

Ama PKK///PYD-YPG ve IŞİD terör örgütleri bize ve sizlere sonsuz zararlar verdi.

Öncelikli amacımız, güvenlik ve selametinizdir. Hayatınızı riske atıp sizlere sonsuz eziyet ve kötülük eden terör örgütleridir.

Amacımız, bölgeye barış, kardeşlik, huzur gelmesi ve çektiğiniz acıları sonlandırmaktır.

Boş vaatlerde bulunan teröristlerin oyunlarına gelmeyin.

Zorla silah altına alınıp örgüte katılanlar; silahlarınızı bırakın ve evinize dönün.

Teröristlerin mevzi ve örgüt merkezlerinden uzak durun.

Sizleri ve çocuklarınızı canlı kalkan olarak kullanmaya müsaade etmeyin.

Allah'ın izni ile bölgede barış, huzur ve bereket dolu bir geleceği beraber inşa edeceğiz.

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&#214;nce vatan Önce vatan

Çok güzel bir bildiri hazırlanmış. Allah razı olsun. Zalimle e karşı mazlum korumak müslüman a farzdır.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 12.10.2019 17:32
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