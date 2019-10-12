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MSB'den ABD gözlem noktasına atış yapıldığı iddiasına yalanlama

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019 Güncelleme Tarihi: 12.10.2019
MSB AÇIKLADI: ATEŞ AÇILMADI

, 'nin gözlem noktasına herhangi bir atışın söz konusu olmadığını bildirdi. tarafından yapılan açıklamada, "Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır." denildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, gözlem noktasının yaklaşık bin metre güney batısındaki tepelerden Suruç'un güneyindeki sınır karakollarına Doçka ve havan tacizleri yapıldığı belirtildi.

"Meşru müdafaa kapsamında karşılık verilerek atışların yapıldığı terör mevzileri ateş altına alınmıştır." ifadeleri kullanılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"ABD'nin gözlem noktasına ise herhangi bir atış söz konusu değildir. Atış öncesinde de ABD üssüne yönelik zarar verilmemesi için her türlü tedbir alınmıştır. ABD tarafından konunun tarafımıza iletilmesi sonucu tedbiren ateşler kesilmiştir. Kesinlikle ABD ve koalisyon askerinin vurulması söz konusu değildir."

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