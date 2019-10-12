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Gaziantep'te 75 kişi hakkında "terör propagandası" soruşturması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.10.2019
SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİNE SORUŞTURMA!

teröristlerine soruşturma başlatıldı. Valiliği sosyal medya üzerinden "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

'te üzerinden "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü / sempatizanları tarafından Barış Pınarı Harekatı aleyhine bölgedeki terörist unsurları destekleyici ve övücü paylaşım ve yorumlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "32'si Gaziantep, 38'i il dışı, 5'i yurt dışı olmak üzere toplam 75 şahıs hakkında açık kaynak raporu düzenlenerek adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.

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Sosyal medya teröristlerinin yalanları bir bir ortaya çıkıyor SOSYAL MEDYA TERÖRİSTLERİNİN YALANLARI BİR BİR ORTAYA ÇIKIYOR

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