Gaziantep'te 75 kişi hakkında "terör propagandası" soruşturması
Sosyal medya teröristlerine soruşturma başlatıldı. Gaziantep Valiliği sosyal medya üzerinden "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Gaziantep'te sosyal medya üzerinden "terör propagandası" yaptıkları gerekçesiyle 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce, terör örgütü PKK/KCK sempatizanları tarafından Barış Pınarı Harekatı aleyhine bölgedeki terörist unsurları destekleyici ve övücü paylaşım ve yorumlar yapıldığının tespit edildiği belirtildi.
Bu kişiler hakkında soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, "32'si Gaziantep, 38'i il dışı, 5'i yurt dışı olmak üzere toplam 75 şahıs hakkında açık kaynak raporu düzenlenerek adli tahkikat başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- AK Parti'den AB'ye ve Arap Birliği'ne tepki
- Ünlü sanatçı Yusuf Güney, Mehmetçik için söyledi! ''Ölürüm Türkiyem''
- Komandolar Resulayn'da! İşte fotoğraflar...
- Vatandaşa domuz eti yediren firmaların listesi açıklandı
- Başkan Erdoğan, Boris Johnson ile görüştü
- Ekrem İmamoğlu bebek katillerine tek laf etmeden ‘Barış’ istedi!
- At eti ve tek tırnaklı kullanan firmalar nelerdir?
- 4 ilçede okullar 3 gün tatil edildi
- Başkan Erdoğan: 9 aylık Muhammed'in kanını yerde bırakmayacağız
- PKK/PYD'ye üst düzey darbe: PYD’nin 1 numaralı ismi kaçtı! 2 numaralı ismi etkisiz hale getirildi
- Arapça kökenli bir erkek adı olan "Necmi"deki "Necm" ifadesi ne anlama gelmektedir?
- Hangisi bir köpek balığıdır? - Milyoner sorusu
- Adı Abdülhamid olan kaç Osmanlı padişahı vardır?
- Weimar Cumhuriyeti, hangi ülkenin 1919-1933 yılları arasındaki dönemi için kullanılan addır?
- Atasözüne göre yengeç "Niçin yan yan gidersin?" dediklerinde ne şekilde karşılık verir?
- Uzun yıllar spor yazarlığı da yapmış olan Can Bartu hangi iki spor dalında Türkiye milli takımlarında yer almış bir sporcudur?
- Hangisi çapraz düğmeli ipek veya sırma işlemeli bir çeşit kısa yelektir?
- Türkiye'nin coğrafi konumundan bahsedilirken 26-45 ifadesinden sonra hangisi söylenir?
- Boynumun Borcu adlı şiirin yazarı kimdir?
- Hem etçil hem otçul hayvanları ifade etmek için hangi ifade kullanılmaz?
- 12 Ekim Sayısal Loto çekiliş sonuçları - Sayısal Loto sonuçları sorgulama!
- Kim Milyoner Olmak İster 836. bölüm izle! – ATV