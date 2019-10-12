13 Ekim 2019, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

PKK/PYD'ye üst düzey darbe: PYD’nin 1 numaralı ismi kaçtı! 2 numaralı ismi etkisiz hale getirildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.10.2019
PKK/PYD'YE ÜST DÜZEY DARBE: PYD’NİN 1 NUMARALI İSMİ KAÇTI! 2 NUMARALI İSMİ ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terör örgütü ’nin ’deki siyasi uzantılarından Suriye’nin Geleceği Partisi’nin , başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu olarak bilinen terör örgütü PYD'nin sözde komutanlarından Şahin Cilo adıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin ise geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya kaçıp arabuluculuk için ABD'ye yalvarmıştı.

'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, terör örgütü üst düzey bir darbe aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Örgütün Suriye'deki siyasi kanadı olan, Suriye'nin Geleceği Partisi , düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.

'dan Kamışlı'ya ilerlediği sırada, önceden yapılan istihbarat çalışması sonucu havadan yapılan müdahale sonucu vuruldu.

Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen Hevin'in cenazesi, terör örgütü PYD'nin işgali altındaki Kamışlı'ya götürüldü.

Hevin Halef, terör örgütü PYD'nin Suriye'deki yapılanmasının 2. ismi olarak görülüyordu.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN MANEVİ OĞLU ABD'YE YALVARDI!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Terör örgütü sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, Le Figaro gazetesine konuştu.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütün PYD ağır darbeler alırken örgütün üst düzey isimleri de ne yapacaklarını şaşırdı.

'GÖZÜMÜZDE AMERİKALILARIN İTİBARI ZEDELENDİ'
Terörist Şahin, ''Amerikalıların, Türklerle aramızda arabuluculuk yapma önerisini kabul ediyoruz. Amerikalılardan, Türkiye tarafından başlatılan savaşa son verilmesini sağlamaları talebinde bulunuyoruz. Savaş sona ermezse ABD tarafından ihanete uğradığımızı düşüneceğiz. Şimdilik hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bizim gözümüzde Amerikalıların itibarı zedelendi.'' dedi.

AVRUPA'YA YALVARDI: UÇUŞA YASAKLAYIN
Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, Fransa ve tüm Avrupa'dan taleplerinin "Suriye'nin kuzeydoğusunun uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" olduğunu söyledi:

Hava sahası uçuşa kapanmazsa Türkler havadan bize saldırmaya devam edecek. Yoksa savaş çok uzun ve ağır olacak ve bizler katledileceğiz.

ÖCALAN'IN 'MANEVİ EVLADIM' DEDİĞİ TERÖRİST
yönetiminin Cilo konusunda öldürülmesinden daha çok sağ yakalanma korkusu taşıdığını belirtti. Şahin Cilo 1980'lerin başında katıldığı PKK terör örgütünün kara kutusu olarak biliniyor. Örgütün kurucu elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 'manevi evladım' dediği Şahin Cilo, 2016 yılında Kandil tarafından PKK Suriye yapılanmasının bir numaralı ismi olarak atandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN