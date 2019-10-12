PKK/PYD'ye üst düzey darbe: PYD’nin 1 numaralı ismi kaçtı! 2 numaralı ismi etkisiz hale getirildi

Terör örgütü PYD’nin Suriye’deki siyasi uzantılarından Suriye’nin Geleceği Partisi’nin Genel Sekreteri Hevin Halef, başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın manevi oğlu olarak bilinen terör örgütü PYD'nin sözde komutanlarından Şahin Cilo adıyla bilinen Ferhat Abdi Şahin ise geçtiğimiz günlerde Avrupa'ya kaçıp arabuluculuk için ABD'ye yalvarmıştı.

Suriye'nin kuzeyinde başlatılan Barış Pınarı Harekatı tüm hızıyla sürerken, terör örgütü PYD üst düzey bir darbe aldı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; Örgütün Suriye'deki siyasi kanadı olan, Suriye'nin Geleceği Partisi Genel Sekreteri Hevin Halef, düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirildi.



Rakka'dan Kamışlı'ya ilerlediği sırada, önceden yapılan istihbarat çalışması sonucu havadan yapılan müdahale sonucu vuruldu.

Sabah erken saatlerde düzenlenen operasyon sonucu etkisiz hale getirilen Hevin'in cenazesi, terör örgütü PYD'nin işgali altındaki Kamışlı'ya götürüldü.

Hevin Halef, terör örgütü PYD'nin Suriye'deki yapılanmasının 2. ismi olarak görülüyordu.

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN'IN MANEVİ OĞLU ABD'YE YALVARDI!

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı devam ederken Terör örgütü sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, Le Figaro gazetesine konuştu.

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı'nda terör örgütün PYD ağır darbeler alırken örgütün üst düzey isimleri de ne yapacaklarını şaşırdı.

'GÖZÜMÜZDE AMERİKALILARIN İTİBARI ZEDELENDİ'

Terörist Şahin, ''Amerikalıların, Türklerle aramızda arabuluculuk yapma önerisini kabul ediyoruz. Amerikalılardan, Türkiye tarafından başlatılan savaşa son verilmesini sağlamaları talebinde bulunuyoruz. Savaş sona ermezse ABD tarafından ihanete uğradığımızı düşüneceğiz. Şimdilik hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bizim gözümüzde Amerikalıların itibarı zedelendi.'' dedi.

AVRUPA'YA YALVARDI: UÇUŞA YASAKLAYIN

Terör örgütü YPG'nin sözde komutanı Ferhat Abdi Şahin, Fransa ve tüm Avrupa'dan taleplerinin "Suriye'nin kuzeydoğusunun uçuşa yasak bölge ilan edilmesi" olduğunu söyledi:

Hava sahası uçuşa kapanmazsa Türkler havadan bize saldırmaya devam edecek. Yoksa savaş çok uzun ve ağır olacak ve bizler katledileceğiz.

ÖCALAN'IN 'MANEVİ EVLADIM' DEDİĞİ TERÖRİST

PKK yönetiminin Cilo konusunda öldürülmesinden daha çok sağ yakalanma korkusu taşıdığını belirtti. Şahin Cilo 1980'lerin başında katıldığı PKK terör örgütünün kara kutusu olarak biliniyor. Örgütün kurucu elebaşısı Abdullah Öcalan'ın 'manevi evladım' dediği Şahin Cilo, 2016 yılında Kandil tarafından PKK Suriye yapılanmasının bir numaralı ismi olarak atandı.