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PKK yanlılarından sosyal medyada Trump'ı manipülasyon çabası
Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacı taşıyan Barış Pınarı Harekatı aleyhine sosyal medyada yürütülen dezenformasyon girişimlerinde, terör örgütü yanlıları başka yerlerde çekilmiş fotoğrafları ABD Başkanı Donald Trump'ı etiketleyerek sosyal medyada paylaştı.
Giriş Tarihi: 11.10.2019 11:14 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 11:16
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