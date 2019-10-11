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11.10.2019

Son dakika: Türkiye'den NATO'ya net mesaj: Desteğinizi... |Video

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, İstanbul’da ortak basın açıklama düzenledi. Kritik mesajlar veren Bakan Çavuşoğlu, "Stoltenberg'e Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgi verdim. Söz konusu harekat, NATO'nun güney doğu sınırlarını teşkil eden ulusal sınırlarımızın ötesinden kaynaklanan terör tehdidine son verilmesi amacını taşıyor ve bu bakımdan ittifak topraklarının güvenliği açısından da son derece önemlidir" şeklinde konuştu. Stoltenberg ise, "NATO üyelerinden hiçbiri Türkiye kadar Orta Doğu'dan gelen saldırılara maruz kalmadı. DEAŞ ortak düşmandır ve hala tehlikelidir. Kazanımlar tehlikeye atılmamalıdır. NATO Kuzey Suriye'de yer almıyor. YPG konusunda NATO'da bir fikir birliği yok" dedi. Öte yandan Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamasında öne çıkan en önemli mesaj NATO'ya çağrıda bulunduğu, "Türkiye'nin meşru endişelerini anlıyoruz.' demek yetmez, bu dayanışmayı açık, net şekilde görmek istiyoruz." sözleri oldu.

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