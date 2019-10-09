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2019 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
MERAKLA BEKLENİYORDU! İŞTE O ÖDÜLÜ ALAN İSİMLER

’ne 3 bilim insanı John B. Goodenough, M. ve Akira Yoshino laik görüldü. Öte yandan 97 yaşındaki ABD'li profesör Goodenough, Nobel kazanan en yaşlı isim oldu.

Tıp Veya Fizyoloji ile Fizik ödüllerinin ardından Kimya dalının kazananları da belli oldu. Bilim insanları John B. Goodenough, M. ve Akira Yoşino "lityum iyon pillerinin gelişimine katkıda bulundukları" için 'nü aldı.


*2019 Nobel Kimya Ödülünü kazanan bilim insanları

EN YAŞLI İSİM OLDU

Öte yandan 97 yaşındaki ABD'li profesör Goodenough, Nobel kazanan en yaşlı isim oldu. Lityum iyon piller yeniden şarj edilebiliyor; akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi birçok elektronik alette kullanılıyor.

Son dakika: 2019 Nobel Fizik Ödülü sahiplerini buldu SON DAKİKA: 2019 NOBEL FİZİK ÖDÜLÜ SAHİPLERİNİ BULDU

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