2019 Nobel Kimya Ödülü sahiplerini buldu
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
Nobel Kimya Ödülü’ne 3 bilim insanı John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoshino laik görüldü. Öte yandan 97 yaşındaki ABD'li profesör Goodenough, Nobel kazanan en yaşlı isim oldu.
2019 Nobel Tıp Veya Fizyoloji ile Fizik ödüllerinin ardından Kimya dalının kazananları da belli oldu. Bilim insanları John B. Goodenough, M. Stanley Whittingham ve Akira Yoşino "lityum iyon pillerinin gelişimine katkıda bulundukları" için Nobel Kimya Ödülü'nü aldı.
*2019 Nobel Kimya Ödülünü kazanan bilim insanları
EN YAŞLI İSİM OLDU
Öte yandan 97 yaşındaki ABD'li profesör Goodenough, Nobel kazanan en yaşlı isim oldu. Lityum iyon piller yeniden şarj edilebiliyor; akıllı telefon ve dizüstü bilgisayar gibi birçok elektronik alette kullanılıyor.
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