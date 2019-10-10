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Adıyaman'da öğrencilerden askerler için Fetih Suresi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİLERDEN ASKERLER İÇİN FETİH SURESİ

Adıyaman Atatürk Kız İmam Hatip Lisesi öğrencileri, 'na katılan askerler için 'ni okuyup dua etti. Öğrencilerden Hayrunnisa Bilgiç, “Türk ordusu için birleştik, dualarımız onlarla, onlar için dua ettik. Fetih Suresi'ni okuduk, bütün kalbimizle onlarla beraberiz. Allah onların yardımcısı olsun, onların destekçisiyiz” dedi.

, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'de başlatılan 'na katılan askerler için okunarak dua edildi. Okulun konferans salonunda gerçekleştirilen programa Okul Müdürü Mehmet Demir, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda öğretmen Yıldırım Beyazıt Koç tarafından Kur'an-ı Kerim okundu. Sonrasında askerler için Fetih Suresi okunarak dua edildi.

Adıyaman'da öğrencilerden askerler için Fetih Suresi ADIYAMAN'DA ÖĞRENCİLERDEN ASKERLER İÇİN FETİH SURESİ

"ALLAH ASKERLERİMİZİN YARDIMCISI OLSUN"

Öğrencilerden Hayrunnisa Bilgiç, "Türk ordusu için birleştik, dualarımız onlarla, onlar için dua ettik. Fetih Suresi'ni okuduk, bütün kalbimizle onlarla beraberiz. Allah onların yardımcısı olsun, onların destekçisiyiz" dedi.

Daha sonra konuşan öğrenci Ümmühan Rençber de, "Yapılan bu harekatın Türk milletine, Suriyeli kardeşlerimize barış, huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Öncelikle Suriye halkının kendi memleketlerine dönmelerini umuyoruz. İnşallah barış, huzur getirmesini diliyoruz bu harekatın. Bu harekatı sonuna kadar da destekliyoruz. Bugün öğretmenlerimiz ve öğrenci arkadaşlarımızla beraber Fetih Suresi'ni okuduk, dinledik" şeklinde konuştu.

"GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE MANEVİ DESTEK OLDUK"

Okul Müdürü Mehmet Demir ise konuşmasında, "Okulumuzdaki öğrenci ve öğretmenlerimizle beraber Fetih Suresi okuyarak ve dualar ederek Barış Pınarı Harekatı'na katılan güvenlik güçlerimize manevi destek olduk" ifadelerini kullandı.

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