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Barış Pınarı Harekatı'nda 2 köy daha teröristlerden temizlendi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
SURİYE'DE 2 KÖY DAHA TEMİZLENDİ

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.

'nin 'deki Barış Pınarı Harekatı'ndan sıcak haberler gelmeye devam ediyor. TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı'nda 3 köy daha teröristlerden temizlendi! İşte ilk görüntüler |Video SON DAKİKA: BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 3 KÖY DAHA TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENDİ! İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER |VİDEO

4 KÖY KURTARILDI

Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander'in teröristlerden temizlenmesi sonrası 4 köyde kontrol sağlanmış oldu.

Barış Pınarı Harekatı'nda 2 köyde kontrol sağlandı BARIŞ PINARI HAREKATI'NDA 2 KÖYDE KONTROL SAĞLANDI

Detaylar gelecek...

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Allah yar ve yardımcınız olsun arslanlarım rabbim ayağınıza taş değdirmesin Allah askerimizi polisimizi korusun inşşallah

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cevapla 10.10.2019 13:16
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

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