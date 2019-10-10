Barış Pınarı Harekatı'nda 2 köy daha teröristlerden temizlendi
TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.
Türkiye'nin Suriye'deki Barış Pınarı Harekatı'ndan sıcak haberler gelmeye devam ediyor. TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye Milli Ordusu, Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander köylerini terörden arındırdı.
4 KÖY KURTARILDI
Türkiye'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda Tel Abyad'ın batısındaki El Yabse ve Tel Fander'in teröristlerden temizlenmesi sonrası 4 köyde kontrol sağlanmış oldu.
Detaylar gelecek...
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Allah yar ve yardımcınız olsun arslanlarım rabbim ayağınıza taş değdirmesin Allah askerimizi polisimizi korusun inşşallahcevapla 10.10.2019 13:16
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