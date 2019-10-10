Lavrov: Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye'nin yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu. Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz." dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türk Silahlı kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki hedeflere yönelik olarak dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.
"ABD'NİN ADIMLARININ..."
Sergey Lavrov, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu" diye konuştu.
kalan karakter 1000
Türk
Lavrov olayların başlığını atmış bence tebrikler.cevapla 10.10.2019 15:54
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- FETÖ militanı Emre Uslu PKK’nın sözcülüğüne soyundu!
- Donald Trump'tan yeni Türkiye açıklaması
- Hainler bir çocuğu daha şehit etti
- Bakan Akar'dan kritik görüşmeler
- Bakan Akar, Fransa Savunma Bakanı Parly ile görüştü
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
- YPG/PKK’dan ele geçirilen mühimmatların videosu yayınlandı
- Yargı reformu paketinde önemli gelişme
- Ankara'da izinsiz gösteriye polis müdahalesi
- ABD ve Rusya, Türkiye’nin BMGK’de kınanmasını veto etti
Daha Fazla Gör
- Annelere aylık 2400 TL destek müjdesi! İŞKUR işte anne projesi başvuru şartları nelerdir?
- İstanbul deprem son dakika şiddeti kaç? 10 Ekim İstanbul'da bir deprem daha! Kandilli AFAD deprem listesi!
- Türkiye Arnavutluk milli maç ne zaman? Türkiye maçı ne zaman saat kaçta?
- iPhone 11 fiyatı belli oldu… iPhone 11 Türkiye satış fiyatı ne kadar? iPhone 11 ne zaman çıkacak?
- Bir Zamanlar Çukurova 39. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 39. son bölüm tek parça izle! (ATV)
- Kandilli son depremler listesi: İstanbul'da deprem şiddeti kaç?
- İstanbul Emniyeti'nden Barış Pınarı Harekatı'na destek |Video
- Suriye Milli Ordusu'ndan sivillere güvence
- Gözler yargı paketinde… Genel af çıkacak mı? Af yasası son dakika ne zaman çıkacak? Ceza indirimi olacak mı?
- Türkiye’yi kınayan ülkeler hangileri? Barış Pınarı Harekatı dünyanın gündeminde…
- Son dakika: PKK/YPG'li teröristler Akçakale'de sivillere saldırdı! Ölü ve yaralılar var |Video
- Havan topu nedir? Havan topu (mermisi) menzili nedir?