11 Ekim 2019, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

Lavrov: Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019 Güncelleme Tarihi: 10.10.2019
RUSYA'DAN BARIŞ PINARI AÇIKLAMASI!

Dışişleri Bakanı , 'nin yaptığı Barış Pınarı Harekatı ile ilgili açıklamada bulundu. Lavrov, "Türkiye'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz." dedi.

Dışişleri Bakanı Sergey , Türk Silahlı kuvvetleri'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki hedeflere yönelik olarak dün başlattığı Barış Pınarı Harekatı hakkında açıklamalarda bulundu. Lavrov, "'nin sınır güvenliğiyle ilgili endişelerini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"ABD'NİN ADIMLARININ..."

Sergey Lavrov, "Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundaki operasyonu, ABD'nin bu bölgede attığı adımların sonucu" diye konuştu.

Barış Pınarı Harekâtı'nda hedefler böyle tespit ediliyor BARIŞ PINARI HAREKÂTI'NDA HEDEFLER BÖYLE TESPİT EDİLİYOR

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
T&#252;rk Türk

Lavrov olayların başlığını atmış bence tebrikler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet17
hayır0
cevapla 10.10.2019 15:54
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN