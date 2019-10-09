Başkan Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı başlamıştır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın başladığını açıkladı. Başkan Erdoğan, harekatın adının Barış Pınarı Harekatı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluştmak için Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını bir süredir devam ettirdiği harekat başladı. Harekatın başladığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o açıklama:

HAREKATIN ADI BELLİ OLDU

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

"TÜM BÖLGE HALKINI TERÖRÜN PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ"

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.





"MEHMETÇİKLERE MESAJ"

#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."





EMRİ BÖYLE VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.

ŞENTOP'A BİLGİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.