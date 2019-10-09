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Başkan Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı başlamıştır

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
BAŞKAN ERDOĞAN EMRİ VERDİ! OPERASYON BAŞLADI

Başkan , güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın başladığını açıkladı. Başkan Erdoğan, harekatın adının Barış Pınarı Harekatı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluştmak için Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını bir süredir devam ettirdiği harekat başladı. Harekatın başladığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Barış Pınarı Harekatının emrini böyle verdi! SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN BARIŞ PINARI HAREKATININ EMRİNİ BÖYLE VERDİ!

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o açıklama:

HAREKATIN ADI BELLİ OLDU

"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Milli 'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde / ve terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.

Son dakika: Başkomutan Erdoğan Barış Pınarı Harekatı emrini böyle verdi |Video SON DAKİKA: BAŞKOMUTAN ERDOĞAN BARIŞ PINARI HAREKATI EMRİNİ BÖYLE VERDİ |VİDEO

"TÜM BÖLGE HALKINI TERÖRÜN PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ"

Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.

"MEHMETÇİKLERE MESAJ"

#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."


EMRİ BÖYLE VERDİ

Başkan , Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.

ŞENTOP'A BİLGİ VERDİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyonu duyurdu mesajlar:

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samet samet

zafer askerlerimizin inşallah

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 21:53
Bahşeyiş Hasanxanoğlu Bahşeyiş Hasanxanoğlu

Allah yardınçınız olsun sayın Baş komutan

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 17:54
Halil İbrahim yesil Halil İbrahim yesil

Şimdilik duamizla Gidişata göre kanımızla canimizla operasyona desteğimiz tamdi

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 17:36
KOTTA T&#220;RK KOTTA TÜRK

hani kemal diyor ya bizim orta doğu bataklığında ne işimiz ? kemal sen bu soruyu önce anne ve babana sor ,atalarına neden Türkiye deyiz diye ? bu toprakların orta doğunun bir parçası olduğunu bilmiyon herhalde, birde amerika ya, rusya ya fransa ya ingiltere ye sor, sizin ne işiniz var buralarda ? diye, onlar senin demokrasi öğretmenlerin,sana gereken açıklamayı yaparlar ama sen de lütfen pkk/pyd ağzı ile konuşma sende biliyorsun ki bu it sürüsü birer amerkan birer avrupa terör örgütleridir

Aynı Görüşte misiniz?
evet47
hayır0
cevapla 09.10.2019 17:13
Karadenizli Karadenizli

Türk milleti tarih yazmaya basladi.

Aynı Görüşte misiniz?
evet23
hayır0
cevapla 09.10.2019 17:02
Haberin tüm yorumlarını okuyun (9 yorum)

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