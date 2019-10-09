Başkan Erdoğan: Barış Pınarı Harekatı başlamıştır
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölge oluşturmak amacıyla Fırat'ın doğusuna yönelik harekatın başladığını açıkladı. Başkan Erdoğan, harekatın adının Barış Pınarı Harekatı olduğunu belirtti.
Türkiye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunu yok etmek ve güvenli bölge oluştmak için Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklarını bir süredir devam ettirdiği harekat başladı. Harekatın başladığını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı o açıklama:
HAREKATIN ADI BELLİ OLDU
"Türk Silahlı Kuvvetleri'miz Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve Deaş terör örgütlerine karşı #BarışPınarıHarekatı'nı başlatmıştır. Amacımız güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek ve bölgeye barış ve huzuru getirmektir.
"TÜM BÖLGE HALKINI TERÖRÜN PENÇESİNDEN KURTARACAĞIZ"
Barış Pınarı Harekatı ile, Ülkemize yönelik terör tehdidini bertaraf edeceğiz. Oluşturacağımız GÜVENLİ BÖLGE sayesinde Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmelerini sağlayacağız. Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyacak, tüm bölge halkını terörün pençesinden kurtaracağız.
"MEHMETÇİKLERE MESAJ"
#BarışPınarıHarekatı'nda görev alan kahraman Mehmetçiklerimizin her birini alınlarından öpüyor, kendilerine ve bu harekatta Türkiye'yle birlikte olan tüm yerel destek unusurlarına muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."
EMRİ BÖYLE VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bilgi alarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin Suriye Milli Ordusu'yla birlikte Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerine karşı Barış Pınarı Harekatı'nın başlatılması emrini verdi.
ŞENTOP'A BİLGİ VERDİ
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul ettiği TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.
İşte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın operasyonu duyurdu mesajlar:
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Allah yardınçınız olsun sayın Baş komutancevapla 09.10.2019 17:54
Şimdilik duamizla Gidişata göre kanımızla canimizla operasyona desteğimiz tamdicevapla 09.10.2019 17:36
hani kemal diyor ya bizim orta doğu bataklığında ne işimiz ? kemal sen bu soruyu önce anne ve babana sor ,atalarına neden Türkiye deyiz diye ? bu toprakların orta doğunun bir parçası olduğunu bilmiyon herhalde, birde amerika ya, rusya ya fransa ya ingiltere ye sor, sizin ne işiniz var buralarda ? diye, onlar senin demokrasi öğretmenlerin,sana gereken açıklamayı yaparlar ama sen de lütfen pkk/pyd ağzı ile konuşma sende biliyorsun ki bu it sürüsü birer amerkan birer avrupa terör örgütleridircevapla 09.10.2019 17:13
Türk milleti tarih yazmaya basladi.cevapla 09.10.2019 17:02
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