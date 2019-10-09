Emine Bulut davası son durum nedir? Emine Bulut cinayeti son dakika katili ne dedi?

Türkiye’yi sarsan Emine Bulut cinayeti sonrası Emine Bulut davası görülmeye başlandı. Emine Bulut davası son durum nedir? Vatandaşlar Emine Bulut davası son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Emine Bulut cinayeti son dakika katili ne dedi? Eski eşi Emine Bulut’ı kızının gözleri önünde bıçaklayarak öldüren Fedai Varan duruşmada susma hakkını kullandı. Olay anına ilişkin görüntülerin izlettirilmesi sırasında Emine Bulut’un annesi fenalaştı. İşte, Emine Bulut davası son durum!

Emine Bulut davası son durum nedir? Emine Bulut cinayeti son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Emine Bulut katili ne dedi? Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Emine Bulut cinayetinin ardından olay anına ait görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran görüntülerde Emine Bulut'un sözleri yürek dağlamıştı. Olayın ardından kaçan eski eş Fedai Varan, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Bolu F Tipi Kapalı Cezaevi'nde Emine Bulut davası başladı.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

ırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanan ve Bolu F Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Fedai Varan (43), maktul Emine Bulut'un ailesi ve çok sayıda avukat katıldı.

Emine Bulut'un kızı F.B.V (10), duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile başka bir salondan bağlandı.

Emine Bulut'un başka suçlardan cezaevinde bulunan kardeşleri Bekir ve Mikail Bulut da SEGBİS ile duruşmaya katılırken, diğer kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut salonda hazır bulundu.

Polis, duruşma nedeniyle adliye önünde ve içinde geniş güvenlik önlemleri aldı.

Çeşitli sivil toplum kuruluşu üyesi çok sayıda kadın, duruşmayı izlemek üzere adliyeye geldi.

Kimlik tespitlerinin ardından duruşmaya geçildi.

Barolar ve kadın derneklerinin dosyaya müdahil olma talebi mahkeme heyetince kabul edilmedi. Mahkeme heyeti, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatının davaya müdahil olma talebini ise kabul etti.

SANIK AVUKATI: EMİNE BULUT OLAYDAN 2 SAAT ÖNCE KARAKOLA SIĞINDI

Duruşmada söz alan sanık avukatı Ersoy Aytaç, Emine Bulut'un öldürüldüğü olaydan iki saat önce kızıyla birlikte, Fedai Varan'dan şikayetçi olmak için karakola gittiğini, buna ilişkin görüntülerin dosyada mevcut olduğunu söyledi.

Bulut'un karakola gittikten iki saat sonra öldürüldüğünü hatırlatan Aytaç, "Kendisini korumak için devlete sığındı. Burada onu koruyamayan polisler de sorumlu, gerekli soruşturmanın ilgili polisler hakkında da başlatılması gerekiyor." dedi.

Aytaç, dava dosyasında bulunan görüntüler ve delillerin tamamı kendileriyle paylaşılmadan savunma yapamayacaklarını belirterek süre istedi.

SANIK SUSMA HAKKINI KULLANDI

Sanık Fedai Varan da dosyadaki delillerin avukatına verilmediği gerekçesiyle susma hakkını kullanacağını ifade etti.

Duruşmaya farklı bir salondan SEGBİS ile bağlanan maktul Emine Bulut'un kızı F.B.V ise mahkeme başkanının "Şikayetçi misin?" sorusu üzerine, babasından şikayetçi olduğunu belirtti.

Emine Bulut'un başka suçtan cezaevinde bulunan ve SEGBİS ile duruşmaya katılan kardeşi Bekir Bulut ile mahkeme salonunda bulunan diğer kardeşi Kazım Bulut arasında tartışma yaşandı.

Bekir Bulut, salonda bulunan kardeşi Kazım Bulut'un ablasını defalarca ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine kardeşine tepki gösteren Kazım Bulut, mahkeme salonunu terk etti.

EMİNE BULUT'UN KARDEŞLERİ SANIĞA SALDIRDI

Emine Bulut'un öldürüldüğü ana ilişkin görüntülerin izlettirilmesi sırasında duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Emine Bulut'un annesi Fadime Bulut, görüntüleri izlerken fenalaştı. Bunun üzerine maktulün kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut, sanık Fedai Varan'a saldırdı.

Polis ve jandarmanın müdahalesiyle olay büyümeden yatıştırıldı, sanık dışarı alındı.

Mahkeme heyetinin kararıyla Emine Bulut'un yakınları duruşma salonundan çıkarıldı.

Sanık Fedai Varan'ın salona yeniden alınmasının ardından duruşmaya devam edildi.

EMİNE BULUT'UN KIZI F.B.V: "O KİŞİ DİYELİM"

Duruşmaya başka bir salondan SEGBİS ile bağlanan Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı F.B.V, babasının yanında sadece bir kere kaldığını belirtti.

F.B.V, babasının görüşmek istediğinde annesinin herhangi bir engel çıkarmadığını ancak bazen derslerinde geri kalmaması için izin vermediğini ifade etti.

Babasıyla genellikle çarşıda buluştuğunu dile getiren F.B.V, olay günü yaşadıklarını anlatarak, "Annemle o gün çarşıya gittik, biraz gezdik. Sonra annemle bir iş merkezine gittik. Annem orada mescide namaz kılmaya girdi. Annem abdestini aldı mescitte duruyordu, o anda mesaj attı 'nerdesiniz' diye." şeklinde konuştu.

"BABA" İFADESİNİ KULLANMADI

Mahkeme başkanının mesaj atanın babası olup olmadığını sorması üzerine F.B.V, "O kişi diyelim." diye karşılık verdi.

F.B.V, sonra babasının yanlarına geldiğini burada annesinin boğazını sıktığını anlattı.

Sonra yemek için bir yere oturduklarını, burada annesi ile babasının tartıştığını aktaran F.B.V, başka masaya oturtulduğu için tartışmanın konusunu tam olarak bilmediğini kaydetti.

Daha sonra oradan kaçıp emniyete gittiklerini belirten F.B.V, şöyle devam etti:

"Annemle konuştular. Onlar ayrı odadaydılar yine beni başka odaya aldılar. Sonra işler bitince annem yanıma geldi 'hadi gidiyoruz' dedi. Sonra annemle dolmuşa bindik. Dolmuş durağının orada bizi bekliyormuş o kişi. Oradan annemin kolunu sıktı, dolmuştan dışarı çıkardı. Sonra ben de indim. Tişörtünü havaya kaldırdı, anneme bıçağı gösterdi sanırım. Sonra annem 'sen bin git' dedi. Ben de gitmeyeceğim dedim. Annemi aşağıya indirdi, beraber yakındaki dönerciye girdik, orada olaylar oldu."

Dönercinin kapısında beklerken babasının yanındaki bıçakla annesinin boğazını kestiğini anlatan F.B.V, babasını engellemeye çalıştığını, elindeki poşeti ve tableti kafasına attığını ancak engelleyemediğini aktardı.

Annesinin babasına hakaret edip etmediğinin sorulması üzerine de F.B.V, "Onu hatırlamıyorum. O kişi benim babam değil, bunu da söylemek isterim." dedi.

F.B.V, mahkeme başkanından annesinin cep telefonunu da istedi.

Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut da "Torunum 'babasız büyümesin' diye barışmalarını istedik. Evine gidiyordum, elektrik parasına kadar ben yatırdım. Çocuğuna bir litre süt almış mı? 9 sene boyunca hiç bilmedi kızını. 2017 yılında ikinci kez evlendi kızım. Rahat vermedi kızıma, rahatsız etti. Çocuk babasıyla görüşmek istemiyordu. Olay günü kızımı ve torunumu bıraktım. Sonra Fedai beni aradı, 'kızını kestim, sülaleni kurutacağım' dedi. Bir baba, 10 yaşındaki kızının önünde annesini öldürdü, buna ne diyeceğiz?" ifadelerini kullandı.

"ASILMASINI İSTİYORUM"

Anne Fadime Bulut ise torununun babasıyla konuşmak istemediğini iddia ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kız 'yapma' deyince itmiş onu. Her zaman telefonlarda ağlatıyordu kızımı. Torunum, 'annemi dolmuştan indirdi, oraya ittirdi' diyor. 'Babayım' demeye utan. Torunum seni unutmayacak bundan sonra. Asılmasını istiyorum, onun anası da yaşasın benim yaşadığımı. Hiç olmazsa yaralı koysaydın. Torunum olaydan sonra bana konuştu; 'Anneanne dolmuşta kimse yoktu, 3 kişiydik'. dedi. Arkadan tutmuş çekmiş kolundan, içeri sokmuş. Seyretmişler. Hiç mi el insaf yoktu? Sandalyeyi kafasına vursalardı. 'Ben ambulans çağırın, yardım edin diye bağırıyordum ama kamera çekiyorlardı anneanne' dedi. Allah'tan korkmaz, yaralı koysaydın hiç olmazsa, ben bakardım ölene kadar kızıma. Sen nasıl uyku uyuyorsun? Benim kızım erkek gibiydi, hasta bakıcılığı yapıyordu. En ağır cezayı almasını istiyorum."