Metrobüs çilesi devam ediyor! Altunizade'den sonra Zincirlikuyu...
Günlerdir Altunizade'de metrobüs durağında süren aşırı yoğunluğun ardından dün diğer duraklarda da benzer durumlar yaşanmaya başlamıştı. İBB'den konuyla ilgili yapılan açıklama söz konusu durumun çözüleceği belirtilmişti ancak bu sabah işine ve okulana gitmek için yola çıkan İstanbullular metrobüs duraklarında gördüğü aşırı yoğunluk nedeniyle isyan etti. Özellikle bu sabah Zincirlikuyu durağında bekleyenler turnikelerden 20 dakikada geçebildiğini ifade etti. Ayrıca, İBB tarafından günlerdir yoğunluğun devam ettiği Altunizade durağına ise çözüm olarak getirdiği yeni turnike sistemi ücretli üst geçidin oluşmasına neden oldu. Sadece üst geçidi kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar da akbil kullanmak zorunda kalacak. Çıkıştaki iade makinelerinden iadelerini almayı unutanlar ise karşıdan karşıya geçmek için ücret ödemiş olacak.
İstanbullular, son günlerde şehrin ana ulaşım hattı olan metrobüslere ulaşmak için uzun kuyruklarla karşı karşıya kalıyor. En çok yoğunluğun yaşandığı durakların başında gelen Altunizade'de oluşan tablonun arkasında yönetim zafiyeti var. Üsküdar-Çekmeköy metro hatlarının sefer sıklığına müdahale eden İBB yönetiminin metrobüs yoğunluğunu hesaba katmadığı ve her hafta yapılması gereken ulaşım koordinasyon toplantılarının gerçekleştirilmediği ortaya çıktı.
ÇİLE DEVAM EDİYOR
En yoğun durakların başında Altunizade yer alıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı, İBB Sözcüsü ve Otobüs A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un söz konusu yoğunlukla ilgili 'çözeceğiz' sözü vermesine rağmen o noktadaki kuyruk çilesi devam ediyor. Ayrıca Avcılar'da da benzer bir tablo oluştu.
SÖZ VERMİŞTİ AMA...
Bir dizi önlem alındığını açıkladı ancak yoğunluk yine de önlenemedi. Zincirlikuyu durağına gelen vatandaşlar turnikelerden geçmek için en az 20 dakika beklemek zorunda kaldılar.
Otobüs AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, önceki gün yaptığı açıklamayla metrobüsteki krizin çözüleceği sözünü vermişti.
ALTUNİZADE'YE İLGİNÇ TURNİKE SİSTEMİ!
Altunizade durağında bulunan turnikeleri üst geçidin girişine çekerek yoğunluğu önlemeye çalışan İBB yetkilileri bu seferde üst geçidi sadece karşıdan karşıya geçmek için kullanacak olanlardan akbil kullanmalarına neden oldu. 50 metrelik mesafe için metrobüs fiyatlandırması üzerinden akbil basan vatandaşlar diğer taraftan çıkarken iade işlemini unutmamaları gerekiyor. Aksi takdirde üst geçidi kullandıkları için ücret ödemiş olacaklar.
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