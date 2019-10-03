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Metrobüs çilesi devam ediyor! Altunizade'den sonra Zincirlikuyu...

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019 Güncelleme Tarihi: 03.10.2019
İSTANBUL İSYANDA! BU SEFER ZİNCİRLİKUYU...

Günlerdir Altunizade'de metrobüs durağında süren aşırı yoğunluğun ardından dün diğer duraklarda da benzer durumlar yaşanmaya başlamıştı. 'den konuyla ilgili yapılan açıklama söz konusu durumun çözüleceği belirtilmişti ancak bu sabah işine ve okulana gitmek için yola çıkan İstanbullular metrobüs duraklarında gördüğü aşırı yoğunluk nedeniyle isyan etti. Özellikle bu sabah Zincirlikuyu durağında bekleyenler turnikelerden 20 dakikada geçebildiğini ifade etti. Ayrıca, İBB tarafından günlerdir yoğunluğun devam ettiği Altunizade durağına ise çözüm olarak getirdiği yeni turnike sistemi ücretli üst geçidin oluşmasına neden oldu. Sadece üst geçidi kullanarak karşıdan karşıya geçmek isteyen vatandaşlar da akbil kullanmak zorunda kalacak. Çıkıştaki iade makinelerinden iadelerini almayı unutanlar ise karşıdan karşıya geçmek için ücret ödemiş olacak.

İstanbullular, son günlerde şehrin ana ulaşım hattı olan metrobüslere ulaşmak için uzun kuyruklarla karşı karşıya kalıyor. En çok yoğunluğun yaşandığı durakların başında gelen Altunizade'de oluşan tablonun arkasında yönetim zafiyeti var. Üsküdar-Çekmeköy metro hatlarının sefer sıklığına müdahale eden yönetiminin metrobüs yoğunluğunu hesaba katmadığı ve her hafta yapılması gereken ulaşım koordinasyon toplantılarının gerçekleştirilmediği ortaya çıktı.

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk |Video METROBÜS DURAKLARINDAKİ YOĞUNLUK |VİDEO

ÇİLE DEVAM EDİYOR

En yoğun durakların başında Altunizade yer alıyor. İBB Başkanı 'nun danışmanı, İBB Sözcüsü ve Otobüs A.Ş. Başkanı 'un söz konusu yoğunlukla ilgili 'çözeceğiz' sözü vermesine rağmen o noktadaki kuyruk çilesi devam ediyor. Ayrıca Avcılar'da da benzer bir tablo oluştu.

SÖZ VERMİŞTİ AMA...

Bir dizi önlem alındığını açıkladı ancak yoğunluk yine de önlenemedi. Zincirlikuyu durağına gelen vatandaşlar turnikelerden geçmek için en az 20 dakika beklemek zorunda kaldılar.

Otobüs AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve İBB Sözcüsü Murat Ongun, önceki gün yaptığı açıklamayla metrobüsteki krizin çözüleceği sözünü vermişti.

Metrobüs durağındaki insan seli havadan böyle görüntülendi |Video METROBÜS DURAĞINDAKİ İNSAN SELİ HAVADAN BÖYLE GÖRÜNTÜLENDİ |VİDEO

ALTUNİZADE'YE İLGİNÇ TURNİKE SİSTEMİ!

Altunizade durağında bulunan turnikeleri üst geçidin girişine çekerek yoğunluğu önlemeye çalışan İBB yetkilileri bu seferde üst geçidi sadece karşıdan karşıya geçmek için kullanacak olanlardan akbil kullanmalarına neden oldu. 50 metrelik mesafe için metrobüs fiyatlandırması üzerinden akbil basan vatandaşlar diğer taraftan çıkarken iade işlemini unutmamaları gerekiyor. Aksi takdirde üst geçidi kullandıkları için ücret ödemiş olacaklar.

Metrobüs Bahattin Ekrem İmamoğlu'nun projesi mi? METROBÜS BAHATTİN EKREM İMAMOĞLU'NUN PROJESİ Mİ?
İBB tarafından Altunizade için verilen söz tutulmadı, metrobüs durağında izdiham yaşandı İBB TARAFINDAN ALTUNİZADE İÇİN VERİLEN SÖZ TUTULMADI, METROBÜS DURAĞINDA İZDİHAM YAŞANDI
Zincirlikuyu metrobüs durağında insan seli ZİNCİRLİKUYU METROBÜS DURAĞINDA İNSAN SELİ

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