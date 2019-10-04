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Altunizade metrobüs durağındaki üst geçit paralı oldu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 04.10.2019 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019
PARALI ÜST GEÇİT! TEPKİLERE İLGİNÇ CEVAP...

Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk sonrası turnikeler üst geçidin girişine yerleştirildi. Böylece üst geçitten yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da kart basmak zorunda kaldı. Bu durum vatandaşlar tarafından tepki çekti. 'li İmamoğlu'nun sözcüsü tepkilere karşılık, "Alt geçitleri kullansınlar" dedi.

Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde sık sık insan seli yaşanıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni uygulama ile metrobüs durağındaki turnikelerin yeri değiştirilerek üst geçidin girişine konuldu. Böylece metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların yanı sıra yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da turnikelerden geçmek için kart basmak zorunda kaldı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.

Metrobüs duraklarındaki yoğunluk |Video METROBÜS DURAKLARINDAKİ YOĞUNLUK |VİDEO

"İLK KEZ KULLANACAĞIM"

Durumdan şikayetçi olan bir vatandaş, "Çok saçma ve yanlış bir uygulama bence. Ben normalde çok fazla kullanmıyorum ama ilk kez bu sistemi kullanacağım" dedi.



İMAMOĞLU'NUN SÖZCÜSÜ: ALT GEÇİTLERİ KULLANSINLAR

Sorunun tepkiyle karşılanması üzerine bir açıklama yapan Sözcüsü üst geçidin paralı olması konusunda geri adım atılmayacağının sinyallerini vererek karşıya geçmek isteyenlere alt geçitleri kullanmalarını önerdi

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