Altunizade metrobüs durağındaki üst geçit paralı oldu
Altunizade metrobüs durağında oluşan yoğunluk sonrası turnikeler üst geçidin girişine yerleştirildi. Böylece üst geçitten yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da kart basmak zorunda kaldı. Bu durum vatandaşlar tarafından tepki çekti. CHP'li İmamoğlu'nun sözcüsü Murat Ongun tepkilere karşılık, "Alt geçitleri kullansınlar" dedi.
Altunizade metrobüs durağında sabah saatlerinde sık sık insan seli yaşanıyordu. Geçtiğimiz günlerde yapılan yeni uygulama ile metrobüs durağındaki turnikelerin yeri değiştirilerek üst geçidin girişine konuldu. Böylece metrobüsü kullanmak isteyen vatandaşların yanı sıra yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar da turnikelerden geçmek için kart basmak zorunda kaldı. Vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi.
"İLK KEZ KULLANACAĞIM"
Durumdan şikayetçi olan bir vatandaş, "Çok saçma ve yanlış bir uygulama bence. Ben normalde çok fazla kullanmıyorum ama ilk kez bu sistemi kullanacağım" dedi.
İMAMOĞLU'NUN SÖZCÜSÜ: ALT GEÇİTLERİ KULLANSINLAR
Sorunun tepkiyle karşılanması üzerine bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun üst geçidin paralı olması konusunda geri adım atılmayacağının sinyallerini vererek karşıya geçmek isteyenlere alt geçitleri kullanmalarını önerdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- ABD'den YPG/PKK sahasına bir haftada 300 TIR'lık sevkiyat
- HDP önündeki ailelerin, PKK'lı teröristlerce tehdit edildikleri ortaya çıktı
- Az önce duyuruldu! Suriye'de 3 fakülte kurulacak
- Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması!
- Yargıtay onadı! O isme 7 yıl ceza...
- Rumlar haddini aştı! Tehdit ediyorlar...
- Atatürk Kültür Merkezi (AKM) inşaatında son durum
- Son dakika! Türkiye'den Fransa'ya tepki: Kabul edilemez
- Fırat’ın doğusunda 3. kara devriyesi
- Eylül ayında 184 terörist öldürüldü
- Son dakika: Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı
- Devlet Bahçeli’nin sağlık durumu nasıl? MHP’den Bahçeli için son açıklama!
- Meizu Note 8 özellikleri nelerdir? BİM’de satılan Meizu Note 8 teknik özellikleri!
- Öğrencileri tatil heyecanı sardı! İlk ara tatil ne zaman? Kasım tatili için geri sayım…
- Isaac Promise kimdir, kaç yaşında? Isaac Promise ölüm sebebi nedir?
- Bir Zamanlar Çukurova 38. bölüm izle! Bir Zamanlar Çukurova 38. son bölüm tek parça izle! - ATV
- Beşiktaş Wolverhampton maçı radyodan dinle! UEFA Avrupa Ligi Beşiktaş maçı radyo yayını var mı?
- Beşiktaş Wolverhampton maçı şifresiz veren kanallar hangileri?
- Seksenler yeniden ekranlara dönüyor! Seksenler ne zaman başlıyor?
- 2019 Ekim ayı kira artış oranı ne kadar oldu? TEFE TÜFE Ekim ayı kira zammı yüzde kaç?
- Sefer görev emri nedir? Sefer görev emri tebliği ne demek?
- OGM sonuçları açıklandı mı? Orman Genel Müdürlüğü personel alım sonuçları saat kaçta açıklanacak?