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Kırmızı bültenle aranan PKK'lı terörist Nasır Tur tatile geldiği İspanya'da yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN PKK'LI TERÖRİST YAKALANDI

'nin talebiyle Interpol tarafından aranan Nasır Tur adlı terör örgütü mensubunun 'da yakalandığı bildirildi. PKK'lının yakalanmasının ardından Madrid'deki sevk edildiği öğrenildi.

Ülkenin güneyindeki Granada kentindeki bir otelde eşiyle kaldığı tespit edilen Tur'un hakkındaki uluslararası arama ve tutuklama kararı nedeniyle düzenlenen operasyonla yakalandığı açıklandı.

İspanyol basını, 57 yaşındaki Tur'un eşi ile tatil için pazartesi günü Granada'ya geldiğini, salı sabahı 08.30'da otele baskın yapan polisler tarafından gözaltına alındığını aktardı.

Diğer yandan, 'lının kaldığı otelde Başbakanı ve Sosyalist İşçi Partisi (PSOE) lideri Pedro Sanchez'in miting düzenleyecek olmasının polisi kısa süreliğine alarma geçirdiği kaydedildi.

MADRİD'DEKİ ULUSAL MAHKEMEYE SEVK EDİLDİ

Polis kaynakları, yürütülen soruşturma sonucu, Tur'un Sanchez'in miting yapacağı otelde kalmasının tamamen tesadüf olduğu, herhangi bir saldırı şüphesi bulunmadığı için miting programının öngörüldüğü gibi gerçekleştiğini aktardı.

PKK'lının yakalanmasının ardından Madrid'deki sevk edildiği öğrenildi.

Yasal süreç gereği Tur'un yakalanmasıyla ilgili Ulusal Mahkemenin resmi tebligatı yapmasının ardından 'nin bu kişiyle ilgili iade evraklarını 40 gün içinde İspanyol makamlarına teslim etmesi gerekiyor.

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