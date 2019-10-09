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İncirlik Hava Üssü'nde hareketlilik yaşandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.10.2019
İNCİRLİK HAVA ÜSSÜ'NDE HAREKETLİLİK YAŞANDI

'nın başlamasıyla 'daki İncirlik 10. Komutanlığındaki hava hareketliliğinin sürdüğü gözlendi. Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla 'nın başlatılmasının ardından İncirlik 10. Komutanlığında da hareketlilik yaşandı.

Üste, 20.00-22.00 saatlerinde savaş uçaklarının iniş ve kalkış yaptığı görüldü.

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