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Türkiye YPG’ye bomba yağdırdı! HDP ağlamaya başladı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
TÜRKİYE YPG’YE BOMBA YAĞDIRDI! HDP AĞLAMAYA BAŞLADI

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı sonrası ilk ses HDP'den geldi. Teröristlerin sivillere zulmettiği, Türkiye sınırının tehdit edildiği gerçeğini görmezden gelen HDP, operasyon için "kardeşlik içinde yaşanan bölgeye işgal girişimi başladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı terör operasyonunu 'savaş' olarak adlandıran HDP, teröristlerin bombalanması sonrası yine ilk ses çıkartan taraf oldu.

"KARDEŞLİK İÇİNDE YAŞANIYORDU" SÖYLEMİ DİKKAT ÇEKTİ

PKK'nın siyasi ayağı HDP, terör örgütünün bölge halkına yaptığı işkenceyi görmezden gelerek yaptığı açıklamasında "kardeşlik içinde yaşanıyor" ifadelerine yer verdi.

İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin YPG/PKK'yı vurmasının ardından HDP'den gelen açıklama;

"Kürt'ü, Arap'ı, Türkmen'i, Êzidî'si, Müslüman'ı, Hıristiyan'ı; 5 milyondan fazla insanın kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeye işgal girişimi başladı. Savaşı desteklemek, bu halklar değil IŞİD çeteleri komşumuz olsun demektir. Bin kez söyledik yine söylüyoruz; SAVAŞA HAYIR!"

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acun acun

onun icinmi halka zulüm ediyorsunuz kardes gibi yasiyorlarmis

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evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 23:30
z&#252;ht&#252; ferudun nayır zühtü ferudun nayır

HDP nin bu açıklaması resmen partimizi iptal edin biz vatan hainiyiz demektir

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 22:02
İstanbullu İstanbullu

hahahhaha çok güldüm yaaaa

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 21:23
vatansever vatansever

sırtınızı dayadığınıza mehmetçik dayanıyor sanra sıra sizde hdp. sizin ermenistana ve israile zemin hazırladığınız biliniyor ve türkiye bu oyunu bozuyor.

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evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 20:45
Erol &#199;. Erol Ç.

Vallaha mı?

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 19:32
Haberin tüm yorumlarını okuyun (10 yorum)

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