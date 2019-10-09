Türkiye YPG’ye bomba yağdırdı! HDP ağlamaya başladı
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı sonrası ilk ses HDP'den geldi. Teröristlerin sivillere zulmettiği, Türkiye sınırının tehdit edildiği gerçeğini görmezden gelen HDP, operasyon için "kardeşlik içinde yaşanan bölgeye işgal girişimi başladı" ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik başlattığı terör operasyonunu 'savaş' olarak adlandıran HDP, teröristlerin bombalanması sonrası yine ilk ses çıkartan taraf oldu.
"KARDEŞLİK İÇİNDE YAŞANIYORDU" SÖYLEMİ DİKKAT ÇEKTİ
PKK'nın siyasi ayağı HDP, terör örgütünün bölge halkına yaptığı işkenceyi görmezden gelerek yaptığı açıklamasında "kardeşlik içinde yaşanıyor" ifadelerine yer verdi.
İşte Türk Silahlı Kuvvetleri'nin YPG/PKK'yı vurmasının ardından HDP'den gelen açıklama;
"Kürt'ü, Arap'ı, Türkmen'i, Êzidî'si, Müslüman'ı, Hıristiyan'ı; 5 milyondan fazla insanın kardeşlik içerisinde yaşadığı bir bölgeye işgal girişimi başladı. Savaşı desteklemek, bu halklar değil IŞİD çeteleri komşumuz olsun demektir. Bin kez söyledik yine söylüyoruz; SAVAŞA HAYIR!"
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onun icinmi halka zulüm ediyorsunuz kardes gibi yasiyorlarmiscevapla 09.10.2019 23:30
HDP nin bu açıklaması resmen partimizi iptal edin biz vatan hainiyiz demektircevapla 09.10.2019 22:02
sırtınızı dayadığınıza mehmetçik dayanıyor sanra sıra sizde hdp. sizin ermenistana ve israile zemin hazırladığınız biliniyor ve türkiye bu oyunu bozuyor.cevapla 09.10.2019 20:45
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