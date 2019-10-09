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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ABD'Lİ MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞTÜ

Son dakika haberine göre , ile telefonda görüştü. Fırat’ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00’da başlamıştı.

, ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefonda görüştü.

Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Bakan Çavuşoğlu, daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.

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