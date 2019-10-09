Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Mike Pompeo ile görüştü
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefonda görüştü. Fırat’ın doğusuna yönelik terör unsurlarını yok etmek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı karadan ve havadan bombardımanla saat 16.00’da başlamıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile ABD'li mevkidaşı Pompeo, telefonda görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Bakan Çavuşoğlu, daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile telefonda görüşerek, Türkiye'nin güney sınırındaki terör hedeflerine yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi vermişti.
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