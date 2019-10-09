Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'e telefon
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı'ya ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdi.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirdi.
kalan karakter 1000
Bünyamin Kilic SANLIURFA
Vatanimiza canimiz feda ya Allah ya Bismillahcevapla 09.10.2019 18:13
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Dakika dakika Barış Pınarı Harekatı!
- ABD Senatosunda Türkiye karşıtı tasarı
- Tezkere Resmi Gazete'de yayımlandı
- MSB paylaştı! İşte kara harekatından ilk görüntüler!
- Dünya basınında 'Barış Pınarı Harekatı' geniş yer buldu!
- İlk bombardımanın ardından PYD'li teröristler bakın ne yaptı
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklama
- Başkan Erdoğan'dan ABD'ye yanıt!
- Harekata destek için Fetih Suresi okunacak
- 90 bin camide Mehmetçik için dua edildi!
Daha Fazla Gör
- DGS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 DGS ek tercih sonuç tarihi!
- Kuruluş Osman ne zaman başlıyor? Diriliş Ertuğrul devamı Kuruluş Osman 1. bölüm fragmanı!
- KYK geri ödemesiz burs başvuru tarihi… KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor?
- İstanbul'daki tüm camilerde sela okundu
- Son dakika: Irak'ta gösterilerde ölenler için 3 gün yas ilan edildi
- Ceylanpınar'da roketin düştüğü anlar kamerada
- Sen Anlat Karadeniz 59. son bölüm izle! Sen Anlat Karadeniz 59. bölüm kesintisiz tek parça izle! | ATV
- Şanlıurfa’da yarın okullar tatil mi? 10 Ekim Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?
- Barış Pınarı Harekatı’na Suriyeli kanaat önderlerinden tam destek
- Barış Pınarı Harekatı ASELSAN'ın "Koral" ile başladı
- Seferberlik emri nedir? Seferberlik emri çıktı mı? Seferberlik emri şartları nelerdir?
- Diriliş Osman ne zaman başlayacak? Diriliş Osman bu akşam var mı, yayın tarihi ne zaman?