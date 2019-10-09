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Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'e telefon

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.10.2019 Güncelleme Tarihi: 09.10.2019
ERDOĞAN'DAN KILIÇDAROĞLU, BAHÇELİ VE AKŞENER'E TELEFON

Başkan , Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı ile ilgili bilgi verdi.

Başkan , Barış Pınarı Harekatı'ya ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla arayarak bilgi verdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener'i telefonla arayarak Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili bilgilendirdi.

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Kafkas Kafkas

Birlikte rahmet vardır.

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evet0
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cevapla 09.10.2019 19:38
B&#252;nyamin Kilic SANLIURFA Bünyamin Kilic SANLIURFA

Vatanimiza canimiz feda ya Allah ya Bismillah

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 09.10.2019 18:13
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