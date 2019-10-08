Başkan Erdoğan, Sırbistan'da üçlü zirveye katıldı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı. Zirve öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla aile fotoğrafı çektirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.
Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul eden Erdoğan, ayrıca programı kapsamında belediye başkanlarını da kabul etti.
Erdoğan daha sonra Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.
Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sol 2), Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (ortada) , Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic (sağ 2), konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic (solda) ve Sırp üye Milorad Dodik'in (sağda) katılımıyla aile fotoğrafı çektirdi.
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