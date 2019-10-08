09 Ekim 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Başkan Erdoğan, Sırbistan'da üçlü zirveye katıldı! Liderler aile fotoğrafı çektirdi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019 Güncelleme Tarihi: 08.10.2019
ERDOĞAN, SIRBİSTAN'DA ÜÇLÜ ZİRVEYE KATILDI!

Başkan , Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı. Zirve öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic, konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic ve Sırp üye Milorad Dodik'in katılımıyla aile fotoğrafı çektirdi.

Başkan , Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.

Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Ticaret, Turizm ve Telekomünikasyon Bakanı Rasim Ljajic'i kabul eden Erdoğan, ayrıca programı kapsamında belediye başkanlarını da kabul etti.

Erdoğan daha sonra Sırbistan-Türkiye-Bosna Hersek üçlü zirvesine katıldı.

Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi öncesi Başkan Recep Tayyip Erdoğan (sol 2), Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic (ortada) , Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Zeljko Komsic (sağ 2), konseyin Boşnak üyesi Şefik Dzaferovic (solda) ve Sırp üye Milorad Dodik'in (sağda) katılımıyla aile fotoğrafı çektirdi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN