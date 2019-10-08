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FETÖ şüphelisi 2 eski öğretmen sınırda yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 08.10.2019
FETÖ ŞÜPHELİSİ 2 ESKİ ÖĞRETMEN SINIRDA YAKALANDI

Edirne'de, yasa dışı yollardan 'a geçmek isteyen / şüphelisi 2 eski öğretmen, sınır birliği askerlerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne merkeze bağlı Bosna köyünde, 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı sınır birliği askerleri, yasa dışı yollardan 'a geçmek isteyen 2 kişiyi askeri yasak bölgede yakalayarak, gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, yapılan GBT sorgulamasında, '/'ye üye olmak' suçundan açık dosyaları bulunan eski öğretmenler S.Ş. ve H.N.T. oldukları belirlendi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdürüldüğü bildirildi.

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