15 Temmuz'da müezzin döven şahıslar için karar verildi!
Gelen son dakika bilgisine göre; İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada karar verildi, 2 sanık hapis cezası aldı.
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.
MİLLİ DİRENİŞE GÖREVİNİ YAPARAK KATILMIŞTI...
İzmir'de 15 Temmuz gecesi yapılan darbe girişimi gecesi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından camilerde sela verilmesi çağrısı üzerine Narlıdere Yalvaç Camii müezzini Mehmet Kuzgun da görevini yerine getirerek milli direnişe salalarıyla destek verdi ve halkı davet etti.
HEM DARP EDİP HEM "HOCA DAYAK YİYOR" DİYE ALKIŞ TUTTULAR
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzin Kuzgun söz konusu şahısların saldırısına maruz kalmıştı. Gözaltına alınıp sonra serbest bırakılan şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Kuzgun darp sırasında ölümle tehdit edildiğini ve o sırada 'hoca dayak yiyor' diye alkış tutulduğunu da ifade etti.
HAPİS CEZASI
İzmir'de FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi sela okuyan müezzin Mehmet Kuzgun'un darbedilmesine ilişkin davada 3 sanıktan İlknur F. iki ayrı suçtan 2 yıl 6 ay 16 gün, Adil C. 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, diğer sanık ise beraat etti.
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Bu adalet değil en az 7 yıl ağırlaştırılmış hapis verilmesi lazımdı. Sonra olayların İslami bir ülkede gerçekleştirilidiğini göz önünde bulundurmak lazım ve ileride bu tür olayların vuku bulamaması için yeni kanunlarda gerekli.cevapla 07.10.2019 23:50
Din düşmani şerefsiz köpekler bunlarin 15 temmuzu gerçekleştiren kişilerden farkı yokki.adı şerefsizlercevapla 07.10.2019 20:40
komedi komedi eğer bu ahlaksızlığı başka bir ülkede yapmış olsalardı, bu ahlaksızlara gün yüzü gostermezlerdi. Bizim memlekette adalet mi var?cevapla 07.10.2019 19:57
Bunlar hapiste yatacaklar mı yatmayacaklar mı? Ver cezayı, ilk suçudur, iyi haldir yada başka bişey uydur serberst bırak. Yaptıkları yanlarına kar kalsın. Bizde adaleti uyguladık diye ortalıkta dolaş. Biz bu adaleti, Adalet olarak kabul etmiyoruz.cevapla 07.10.2019 18:39
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