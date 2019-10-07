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Hakkari'de terör operasyonu: 14 gözaltı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019
HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU: 14 GÖZALTI

merkez ve ilçelerinde düzenlenen terör operasyonunda 14 şüpheli gözaltına alındı.Yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmış olup 1 tabanca, 1 av tüfeği, farklı silahlara ait 277 fişek, çok sayıda örgütsel broşür ve yasaklanan kitaplardan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Hakkari merkez, ve ilçelerinde düzenlediği terör operasyonuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz Merkez, Yüksekova ve Çukurca ilçelerinde meydana gelebilecek terör olaylarının önlenmesi amacıyla 15 adrese eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Yapılan operasyonda 14 şüpheli gözaltına alınmış olup 1 tabanca, 1 av tüfeği, farklı silahlara ait 277 fişek, çok sayıda örgütsel broşür ve yasaklanan kitaplardan ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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