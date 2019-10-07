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Son dakika: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist daha öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
HAKKARİ'DE 3 PKK'LI TERÖRİST DAHA ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberi... terör örgütüne yönelik operasyonlar sürüyor. 'nin kırsalına yönelik operasyonda, PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 'de gerçekleştirilen operasyonda 3 'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari bölgesinde başarıyla icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

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