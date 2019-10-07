08 Ekim 2019, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
ERDOĞAN'DAN SIRBİSTAN'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Türkiye- İş Forumu'nda açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Sırbistan'da 2011 yılında 1 milyon dolar civarında olan Türk yatırımları büyük bir sıçrama yaparak 2018 yılında 200 milyon dolara ulaştı. Nereden nereye. Yarın 6 fabrikamızın toplu açılışını, 1 fabrikamızın da temel atımını gerçekleştireceğiz." dedi.

Başkan 'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İş birliğimizi daha da çeşitlendirmek istiyoruz. Bir yerde niyet, inanç varsa imkan da muhakkak bulunur. Türkiye ile Sırbistan arasında 2010 yılında imzaladığımız ticaret anlaşmasını geçtiğimiz yıl revize ettik. Serbest ticaret anlaşmasının imzalandığı 2010'dan beri ikili ticaret hacmimiz yüzde 200 arttı. Türkiye ile Sırbistan arasında her alanda ikili ilişkilerin ilerletilmesi için güçlü bir irade olduğunu biliyorum. Sırbistan ile sadece ticaretimiz değil karşılıklı yatırımlarımız da artıyor. Yatırımlarımızla Sırbistan'da yaklaşık 8 bin kişiye istihdam sağlıyoruz. Sırbistan'da 2011 yılında 1 milyon dolar civarında olan Türk yatırımları büyük bir sıçrama yaparak 2018 yılında 200 milyon dolara ulaştı. Nereden nereye. Yarın 6 fabrikamızın toplu açılışını, 1 fabrikamızın da temel atımını gerçekleştireceğiz.

ÇALIŞMALARA BAŞLADIK
Müteahhitlerimiz dünyanın farklı yerlerinde büyük ölçekli projeleri başarıyla tamamladılar. Bu ciddi tecrübeyi Sırbistan'a da aktarmak alt yapı ve üst yapı projelerinde de yer almak istiyorlar. Bu projelerin 15 tanesinin 2018 yılı ve sonrasında hayata geçirilmesi bizim için önemli bir referanstır. Yarınki temel atma töreni ile Belgrad Saraybosna Otoyolu projesine başlıyoruz. Sırbistan'ın Sancak bölgesinde yolların da ıslahı için çalışmalara başladık.

Başkan Erdoğan'dan Sırbistan'da önemli açıklamalar BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SIRBİSTAN'DA ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR
Başkan Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic arşiv sergisini gezdi BAŞKAN ERDOĞAN VE SIRBİSTAN CUMHURBAŞKANI VUCİC ARŞİV SERGİSİNİ GEZDİ
Son dakika! Başkan Erdoğan Sırbistan'da önemli gelişmeyi duyurdu: Hayırlı olsun SON DAKİKA! BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN'DA ÖNEMLİ GELİŞMEYİ DUYURDU: HAYIRLI OLSUN
Başkan Erdoğan: Göz kamaştıran bir yükseliş var BAŞKAN ERDOĞAN: GÖZ KAMAŞTIRAN BİR YÜKSELİŞ VAR
Başkan Erdoğan Sırbistan'da böyle karşılandı BAŞKAN ERDOĞAN SIRBİSTAN'DA BÖYLE KARŞILANDI

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN