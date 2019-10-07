Az önce açıklandı! Turuncu listedeki terörist öldürüldü

Son dakika haberine göre; Jandarma birliklerince Tunceli'deki operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, turuncu kategoride aranan Beyan Dara olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, yurt içinde devam eden operasyonlar ile ilgili bir son dakika gelişmesini kamuoyuyla patlaştı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, turuncu listede yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara'nın etkisiz hale getirildiği açıklandı.

İşte İçişleri Bakanlığı tarafında yapılan açıklama :

3 TERÖRİST YOK EDİLDİ

"İç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3'e yükselmiştir.

TURUNCU LİSTEDE...

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin terörden arananlarda 600 bin TL ödülle Turuncu Liste'de yer alan sözde Doğu cephe YJA Star sorumlusu Melsa kod adlı Beyan Dara olduğu tespit edilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."