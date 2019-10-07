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Son dakika: MİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon! PKK'lı Ayfer Kordu öldürüldü

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
MİT VE TSK'DAN KANDİL'DE PKK'YA DARBE

ve 'nın Kandil'deki operasyonunda 'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu nokta atışıyla hedef alındı. Operasyonda PKK'lı terörist öldürüldü.

Milli İstihbarat Teşkilatı () ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin () Kandil'deki operasyonunda terör örgütü 'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu nokta atışıyla hedef alındı.

Bölgedeki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın üst yönetimine yönelik operasyonlar devam ediyor.MİT ve TSK'nın koordineli çalışmasıyla Irak'ın Kandil bölgesinde gerçekleştirilen hava harekatında PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın başındaki terörist nokta atışıyla hedef alındı.

Son dakika: MİT ve TSK'dan Kandil'e operasyon! PKK'lı Ayfer Kordu öldürüldü | Video SON DAKİKA: MİT VE TSK'DAN KANDİL'E OPERASYON! PKK'LI AYFER KORDU ÖLDÜRÜLDÜ | VİDEO

MİT'in elde ettiği istihbarat doğrultusunda 13 Eylül 2019'da düzenlenen hava harekatıyla hedef alınan PKK/KCK Yürütme Konseyi Üyesi ve PKK/KJK sorumlusu "Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu'nun kırmızı kategoride arandığı belirlendi.

"Bese Erzincan" kod adlı Ayfer Kordu'nun terör örgütüne 1980'li yılların sonunda katıldığı, Lübnan ve Suriye alanında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'dan siyasi ve askeri eğitim aldığı ve örgütün kadın yapılanmasını oluşturan çekirdek kadroda yer aldığı öğrenildi.

PKK/KJK koordinasyonunun en üst sorumlusu Ayfer Kordu'nun, "Bese Hozat" kod adlı Hülya Oran ve "Sözder Avesta" kod adlı Nuriye Kesbir gibi üst düzey kadın teröristler dahil tüm kadın teröristlerin eğitilmesi, görevlendirilmesi, örgütlenmesi ve yönlendirilmesinden sorumlu olduğu tespit edildi.





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