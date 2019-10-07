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5 yaşındaki çocuğu tokatlamıştı! Karar verildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 07.10.2019 Güncelleme Tarihi: 07.10.2019
5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU TOKATLAMIŞTI! KARAR VERİLDİ

haberi... 'de çocuklar arasında çıkan tartışma sonrasında 5 yaşındaki çocuğa atan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'de çocuklar arasında çıkan bir tartışma sonrasında Ürdünlü 5 yaşındaki çocuğa attığı ve babasını da darp ettiği iddiasıyla 'kasten yaralama' suçundan adliyeye sevk edilen N.K.'ye Mersin Sulh Ceza Hakimliği tarafından 'ev hapsi' cezası verilmiş, Cumhuriyet Başsavcılığı bu cezanın yeterli olmadığını belirterek, mahkemenin kararına itiraz etmişti.

İtirazı değerlendiren ilgili Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli N.K. hakkında 'tutuklamaya yönelik yakalama' kararı çıkarmıştı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Başsavcılık tarafından yapılan itiraz sonucunda şüpheli N.K. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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g&#246;kcebeyden gökcebeyden

Darvincilerin arayip durdugu ara eleman degil mi o? Insanla maymin arasi. Bu herifin kesin arkada kisa bir kuyrugu vardir...

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 01:03
g&#246;kcebeyden gökcebeyden

Ayip ama boyundan posundan utan . 5 yasinda cocuk . AYI.....

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 08.10.2019 01:01
Haberin tüm yorumlarını okuyun (2 yorum)

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