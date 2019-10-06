Başkan Erdoğan ve Trump'tan güvenli bölge görüşmesi
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump bu akşam bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Fırat’ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan'ın Trump ile yaptığı görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.
"GÜVENLİ BÖLGE ŞART"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu ifade etti.
WASHİNGTON'DA GÖRÜŞME
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump, önümüzdeki ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.
"TÜRKİYE BÖLGEDE HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALACAK"
Görüşmede, Suriye'de DEAŞ terör örgütüne karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olan Türkiye'nin, bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için her türlü tedbiri alacağı vurgulandı.
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ben trampın hayat belgeselini seyretim tam bir dolandırıcıcevapla 07.10.2019 07:41
Oylama taktigi 1 ay sonra randevu veriyorlar hemen yarin girin kuzey suriyeyecevapla 06.10.2019 23:32
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