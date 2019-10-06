SON DAKİKA: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 06.10.2019
İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Tunceli kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonlarına ilişkin yaptığı açıklamada "Tunceli-Pülümür kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Başkanlığınca gerçekleştirilen ortak operasyonda 2 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
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