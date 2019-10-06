Başkan Erdoğan'dan flaş 'Güvenli Bölge' açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kızılcahamam kampının kapanış konuşmasını yaptı. Başkan Erdoğan konuşmasında "Ne yazık ki PKK PYD, YPG gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyorlar. Trump Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler talimata uymuş değil." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'daki 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nın son gün çalışmalarına iştirak ederek kapanış konuşmasını yaptı. Erdoğan konuşmasında Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili de dikkat çeken ifadeler kullanarak "Trump, dediğimiz noktaya geldi ve Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi. Ama Sayın Trump'ın yanındakiler talimata uymuş değiller" dedi.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasının satır başları:

Biz milletimize sürekli olarak hakikatı anlatmazsak yalan ve iftira dalgası her tarafı işgal eder. Milletvekillerimizden kampta verilen mesajları her platformda anlatmalarını bekliyorum.

Buradaki çalışmalarımızda şunu gördüm; fitne bayağı egemen. Fitnenin egemen olduğu yerden de ne hayır ne bereket çıkar.Sizlerden attığınız her adımı bilinçle ölçüp tartmanızı istiyorum. Hep söyledim. Biz bu millete efendi olmaya değil hizmetkar olmaya geldik.

AK PARTİ'YE SALDIRANLARIN GAYESİ

AK Parti'ye saldıranların gayesi temsil ettiği değerleri tümden yıkmaktır. İçinden geçtiğimiz dönemin gerçeği şudur: AK Parti ne kadar güçlü olursa Türkiye o kadar güçlüdür.



Ülkemizde AK Parti ve şahsım söz konusu olduğunda her türlü yalanı, iftirayı üreten bir mekanizma ile bunun alıcısı bir kesim mevcuttur.





BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 50+1 AÇIKLAMASI

Biz sıradan bir parti değiliz. Bu hareket bir davadır. Bizler dava arkadaşları olarak bir aradayız. Türkiye'de çok partili siyaset hayat döneminde bizim kadar kesintisiz ve uzun iktidarda kalan başka parti yoktur. Gerilemek, dağılmak yerine mücadele azmimiz daha da arttı. Tespitlerimizde bir yanlışımız var. Kamuoyunu bilgilendirmede eksikliğimiz var. 3 Kasım 2002 seçimlerinde yüzde 34,5 ile iktidara gelmiştik. 2004'te yüzde 40, 2007'de yüzde 46,6, 2009'da yüzde 39, 2011'de yüzde 49,8, 2014'te yüzde 45,5, 2015'te yüzde 41, kasım seçimlerinde yüzde 49,5, 2017'de referandumda yüzde 51,5. Birileri ne diyor? Bunu değiştirelim, neyi değiştiriyorsun? Bu millet yüzde 51,5'la bu yeni sistemi onaylamış. 2018 seçimlerinde cumhurbaşkanlığında yüzde 52,6, AK Parti olarak yüzde 42,6 oy oranı elde ettik. 2019'da yüzde 44,3 oy oranına ulaştık..



AK PARTİ MECLİS'TEKİ TABLODA AÇIK ARA ÖNDE

Bu seçimlerin en çok tartışılan yerleri Ankara ve İstanbul seçimleriydi. İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde 31 Mart'ta biz yüzde 48,6 oy alırken, CHP yüzde 48,8 oy oranına ulaşmıştı. Tekrarlama seçiminde biz yüzde 45'te kaldık, CHP seçimi kazanan parti oldu. Başkanlıkta aldıkları oy bu. Büyükşehir Belediye Meclisi seçiminde AK Parti yüzde 45,6 ile açık ara birinci parti çıktı. Belediye Meclisi'nde CHP yüzde 38,5 oy aldı. HDP yüzde 4, İYİ Parti 3,5, Saadet Partisi yüzde 2,1 oy oranı elde etti. Bunların konuştuğu ne? İşlerine geleni konuşuyor. Meclis'teki tabloda açık ara önde. İstanbul'un 39 ilçesinin 24'ünde AK Parti, 1'inde MHP, 14'ünde CHP kazandı. Bunu gündemde tutmamız gerekiyor. Milletimizin bunları görmesi gerekiyor. Ankara'da da benzer bir fotoğrafla karşı karşıyayız. CHP adayı yüzde 50,9 alırken, biz yüzde 43,8'de kaldık. Belediye Meclisi'nde AK Parti 88 üyeyle, MHP 19 üyeyle temsil edilirken CHP 29 ve İYİ Parti de 11 üyeyle yer almış oldu. Fark devasa.

AK Parti'nin girdiği tüm milletvekili ve mahalli idareler seçimlerindeki seviyenin gerisine düşmedik. Kaybettiğimiz her yerin muhasebesini yapacağız. Ortada asla bir başarsızlık olmadığını kabul edeceğiz. Rakamlar ve tablo aşikarken, aksi yönde şikayetlerle dolaşmanın iyi niyetle ilgisi yoktur

ERDOĞAN'DAN GÜVENLİ BÖLGE AÇIKLAMASI

Birileri çıkmış televizyonlarda neymiş 'Güvenli bölgeyi ABD kendisi planlamış, güvenli bölge olayının Erdoğan ile bir ilgisi yokmuş' diyorlar. Bunlar geçmişi okumaktan aciz insanlar. Bunlara da televizyonda bu imkanı veriyorlar. Bir kere sayın Obama döneminde nerelerin güvenli bölge olabileceğini söyleyen şahsım.



Ne yazık ki PKK PYD, YPG gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyorlar. Trump Fırat'ın doğusundan çekilmeyi gündeme getirdi ama yanındakiler talimata uymuş değil. Ne yazık ki PKK PYD, YPG gibi terör örgütleri buralarda cirit atıyorlar.