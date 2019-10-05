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'Yavuz'un rotası Rumları korkuttu! Alarma geçtiler

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.10.2019 Güncelleme Tarihi: 05.10.2019
ROTA KORKUTTU! ACİL TOPLANTI YAPTILAR

’nin ikinci sondaj gemisi ‘’un Mersin’den ayrıldıktan sonra adası güneybatısında çizdiği rota Kıbrıs Rum Kesimi’ni tedirgin etti. Yavuz’un rotasını, Kıbrıs adasının güneybatısında bulunan 7’nci parsele çevirmesi Güney Kıbrıs Rum tarafının kırmızı alarm vermesine sebep oldu. Rum yönetimi acil toplantı yaptı.

sondaj gemisinin şu an 'ın Baf açıklarında iki Türk savaş gemisi eskortluğunda doğalgaz çalışmaları yapılacak bölgeye doğru ilerlediği belirtilirken Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Başkanı "Yavuz sondaj gemisinin hareketlerini yakından takip ediyoruz." dedi.



ACİL TOPLANTI

Anastasiadis, daha sonra akşam saatlerinde hükümet ortaklarıyla başkanlık sarayında acilen toplandı. Rum tarafının, Yavuz'un bölgedeki faaliyetleri yönelik atılacak adımlar konusunu istişare ettikleri öğrenildi. Yunanistan Kiriakos Miçotakis'in bugün ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşeceği ve Miçotakis'in ABD'li mevkidaşından Rum yönetimine destek vermesini isteyeceği tahmin ediliyor.

7 EKİM'DE SONDAJ BAŞLIYOR

Bu arada Yavuz sondaj gemisinin 7 Ekim'de Kıbrıs adasının güneybatısında 'nin kıta sahanlığı içinde sondaja başlayacağı bildirildi. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Çağatay Erciyes, Twitter'da yaptığı açıklamada, sondajın Türkiye'nin Birleşmiş Milletlere kayıtlı kıta sahanlığı ve Türk hükümetinin Türk Petrollerine 2012'de verdiği Resmî Gazete'de de yayımlanan ruhsat sahalarında yapılacağı bilgisini paylaştı. Kıbrıs Rum yönetiminin 2003'ten beri Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin () haklarını ihlal ettiğini vurgulayan Erciyes, Türkiye'nin Güney Kıbrıs'ın kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeler konusundaki deniz hudut iddialarını tanımadığını ifade etti.

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KIBRISLI TÜRKLERİN HAKKINI YEDİRMEYİZ

Yavuz sondaj gemisinin yeni sondaj çalışmalarına başlayacağının açıklanmasının ardından İHA'ya konuşan KKTC Başbakanı Ersin Tatar "Yavuz gemisinin 7. parsele doğru hareket etmesinin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Kıbrıslı Rumların bu denizdeki zenginlikleri sadece kendilerine aitmiş gibi tek taraflı anlaşmalarla gasbetmelerini asla kabul etmeyeceğiz" dedi.

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