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Yavuz sondaj gemisi Rum yönetimini korkuttu

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 03.10.2019
YAVUZ SONDAJ GEMİSİ RUM YÖNETİMİNİ KORKUTTU

Mersin'den 'e yeniden hareketlendi. Yavuz sondaj gemisinin çalışmalar için yeniden Doğu Akdeniz'e açılması, Rum yönetimini alarma geçirdi.

Kıbrıs'ta Karpaz bölgesi açıklarındaki sondaj çalışmalarını tamamladıktan sonra Mersin'e giden , yeniden 'e açıldı.
Yavuz sondaj gemisinin, sondaj çalışmaları için yeniden Doğu Akdeniz'e açılması tarafından yakından takip edilmeye başlandı. Rum medyası ise geminin güzergahını dakika dakika izleyip, Yavuz'un, Rumların sondaj alanı olarak ilan ettiği 7'inci parsele doğru hareket ettiği bilgisini paylaştı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, "Konuyla ilgili bilgimiz var ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli girişimlerde bulunuyoruz" dedi.

"GÜZELYURT-1'E İLERLİYOR"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de, Yavuz sondaj gemisinin, Akdeniz'de arama faaliyetlerine devam etmek üzere Güzelyurt-1 kuyusuna doğru ilerlediğini bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yavuz sondaj gemimiz yeni bir seferde. Yavuz, sondaj yapacağı Güzelyurt-1 kuyusuna doğru bayrağımızı dalgalandırarak ilerliyor. Yer altı kaynaklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için durmayacağız. Varsa, mutlaka bulacağız" ifadelerini kullandı.

Doğu Akdeniz'de dengeler değişiyor! Fatih ve Yavuz çalışmaları hızlandırıyor | Video DOĞU AKDENİZ'DE DENGELER DEĞİŞİYOR! FATİH VE YAVUZ ÇALIŞMALARI HIZLANDIRIYOR | VİDEO
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Yavuz sondaj gemimiz ilerliyor ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI FATİH DÖNMEZ: YAVUZ SONDAJ GEMİMİZ İLERLİYOR
A Haber Yavuz sondaj gemisinde | Video A HABER YAVUZ SONDAJ GEMİSİNDE | VİDEO

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