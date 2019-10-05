Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Irak açıklaması
Dışişleri Bakanlığı, Irak’ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden buyana süren protesto eylemleri hakkında, "Irak Hükümeti'nin halkın beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz" açıklamasında bulundu.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın Bağdat ve bazı güney vilayetlerinde 1 Ekim 2019 tarihinden buyana süren protesto eylemleri sırasında çok sayıda can kaybı ve yaralanma meydana gelmesinden derin üzüntü duyuyoruz. Gösteriler sırasında sivil halktan ve güvenlik görevlilerinden hayatını kaybeden tüm Iraklı kardeşlerimize Allah'tan rahmet ve yaralılara acil şifalar diliyoruz" dedi.
İTİDAL VE SAĞDUYU ÇAĞRISI
Açıklamada, "Türkiye Irak'ın istikrarına önem atfetmektedir. Irak halkının huzur ve refah içinde bir yaşam sürmesi samimi temennimizdir. Irak Hükümetinin halkın meşru beklentilerinin karşılanmasını teminen gereken adımları atacağına inanıyoruz. Gösterilerde daha fazla can kaybı ve yıkım yaşanmaması için herkese itidal ve sağduyu çağrısında bulunuyoruz" ifadelerine yer verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Haluk Bayraktar'dan Cumhuriyet gazetesine sert tepki
- Genelkurmay Başkanı Org. Yaşar Güler, ABD'li mevkidaşı ile görüştü
- 2 teröristin yanı sıra patlayıcı maddeler de bulundu
- MHP'den sert tepki: "Türkiye'ye tuzak kuranlarla hesaplaşacağız"
- Doğu Akdeniz'de Yavuz sondaj gemisinin "Fatih"i selamladığı an
- Bakan Varank'tan Volkswagen açıklaması
- Yeni Akit gazetesine linç girişimi!
- Başkan Erdoğan'dan kamp sonrası diplomasi atağı
- Ekşi Sözlük'te Devlet Bahçeli provokasyonu
- Türkiye ile ABD arasında güvenli bölge görüşmesi
- Arda Ayten kimdir, kaç yaşında, nereli? Kim Milyoner Olmak İster’de 1 milyonluk soruya gelen yarışmacı kim?
- Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başlıyor? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru belli oldu mu?
- Mahmut Paşa kimdir? Mahmut Paşa ölümü nasıl? İşte, Mahmut Paşa’nın tarihteki yeri
- Volkswagen Manisa iş başvurusu nasıl yapılır? Volkswagen Manisa fabrikası nereye kurulacak?
- Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman? 2019 JGK uzman erbaş, onbaşı, çavuş alımı başvuru şartları!
- 2020 KPSS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi 2020 KPSS başvurusu nasıl yapılır?
- Hercai 15. bölüm izle! Hercai 15. son bölüm tek parça izle! | ATV
- Taşıt kredisi hangi araçlara veriliyor? 0.49-0.69 taşıt kredisi faiz oranları hesaplama! İşte araçların fiyat listesi!
- Ece Çeşmioğlu kimdir? Taner Ölmez sevgilisi Ece Çeşmioğlu kimdir, kaç yaşında?
- Meme kanserinin belirtileri neler? Sağlık Bakanlığı’ndan meme kanseri taraması
- En az 350 TL taksitle ev müjdesi… TOKİ başvuru şartları nelerdir? TOKİ’den dar gelirli ailelere büyük destek!
- YSK’dan 255 personel alımı müjdesi! YSK personel alımı başvuru şartları nelerdir? YSK personel alımı ne zaman?